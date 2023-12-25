«Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D

Специалисты «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подтвердили свою квалификацию и получили сертификаты соответствия от разработчика «МПС cофт».

Платформа MasterSCADA 4D от «МПС софт» представляет собой более продвинутую версию основной SCADA-системы. Теперь она обладает расширенным функционалом и набором инструментов для построения больших распределенных систем и использования технологий интернета вещей.

Новая версия SCADA-системы предлагает увеличенное количество поддерживаемых уровней контроля, что дает возможность перемещать функционал между этими уровнями. Благодаря кроссплатформенности и гибкой архитектуре MasterSCADA 4D позволяет автоматизировать производственные объекты на всех стадиях ‒ от программирования контроллеров до создания рабочих мест операторов и облачных сервисов.

«Консист Констракшн» получила статус официального интегратора ПО MasterSCADA 4D и MasterOPC на территории Российской Федерации. Инженеры-программисты компании планируют выполнить ряд проектов по автоматизации производственных процессов и модернизации АСУ ТП, используя ПЛК Consyst Electronics, а в качестве платформы верхнего уровня ‒ программное обеспечение MasterSCADA 4D.