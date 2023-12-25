CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Инфраструктура Системное ПО
|

iTprotect расширил свой портфель решениями Spacebit

iTprotect, специализированный интегратор решений в области информационной безопасности (ИБ), и Spacebit, российский разработчик программных продуктов для ИБ, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители iTprotect.

Стратегическое партнерство дает возможность интегратору поставлять и использовать продукты X-Сontrol (система управления жизненным циклом СКЗИ), X-Сonfig (система управления уязвимостями конфигураций ПО) и SpaceView (система мониторинга и реагирования на инциденты ИБ) в рамках комплексных проектов по автоматизации и обеспечению информационной безопасности для корпоративных заказчиков. На момент подготовки материала iTprotect уже приступили к работе по потенциальным проектам X-Config в нескольких клиентах, в частности, в области соблюдения требований Федерального закона ФЗ-187 и ГОСТ Р 57580.1-2017 в сферах машиностроения и страхования.

«Заключение партнерского соглашения с компанией iTprotect — важный этап развития нашей партнерской сети, — сказал коммерческий директор Spacebit Вячеслав Трембицкий. — Сотрудничество позволит объединить проектный опыт и глубокую техническую экспертизу iTprotect с эффективными технологическими разработками Spacebit, отвечающими актуальным потребностям рынка в надежных отечественных средствах обеспечения кибербезопасности».

«Российский рынок информационной безопасности растет стремительными темпами. Дело не только в объемах закупок. Появляются новые вендоры и новые решения, которые предоставляют клиентам дополнительные возможности создания персонализированной системы защиты. Объединив наш опыт с продуктами и экспертизой Spacebit, мы предоставим нашим клиентам дополнительные варианты решения их задач и возможности развития их ИБ-систем. Уже сейчас мы запустили несколько пилотных проектов, которые станут отправной точной нашего стратегического партнерства», — сказал Александр Филиппов, коммерческий директор iTprotect.

***

iTprotect® — группа компаний, специализирующаяся на внедрении решений и предоставлении сервисов в области информационной безопасности. С момента основания в 2008 г. специалисты iTprotect реализовали более 450 проектов для крупных государственных и коммерческих заказчиков. Компания обладает необходимыми лицензиями регуляторов и наивысшими партнерскими статусами ведущих российских и международных вендоров. Торговая марка iTprotect принадлежит ООО «Айтипроект Груп».

Spacebit — российский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности. Компания создает инструменты, помогающие бизнесу и государственным организациям различного масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. В продуктовый портфель вендора входят: X-Control — система управления жизненным циклом СКЗИ, X-Config — cистема управления уязвимостями конфигураций информационных ресурсов и Space View — cистема мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Все продукты Spacebit включены в реестр отечественного ПО и подходят для любых организаций вне зависимости от отрасли и масштаба.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30%

Минобороны требует запрета ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

В России запущено мощное производство БПЛА

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще