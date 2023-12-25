GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж»

Компания GlowByte обеспечила процесс непрерывного развертывания решения по интеграции новой функциональности на базе open-source-технологий в рамках целевой архитектуры «Лада-Имидж». Решение позволит улучшить эффективность работы дистрибьюторов и повысить качество предоставляемых услуг, отмечают в GlowByte.

Специалисты GlowByte провели анализ предлагаемого решения на базе облачной платформы VK Cloud и целевых интеграционных решений «Лада-Имидж», спроектировали продуктивный контур согласно целевой архитектуре решения (интеграционной шины), развернули необходимые инструменты и настроили интеграции с источниками данных. Также был построен процесс мониторинга всех ключевых узлов решения, разработан и внедрен процесс автоматизированного переноса изменений и новых интеграционных решений на продуктивный контур.

Вся интеграционная шина построена посредством технологий на базе открытого кода и облачного провайдера VK Cloud. Решение отличается простотой и удобством реализации сложносвязной архитектуры, большим количеством поддерживаемых протоколов обмена данными и легкостью их внедрения за счет широкого стека применяемых технологий. Система зарекомендовала себя как отказоустойчивый инструмент: нагрузочные испытания показали стабильность работы платформы при высокой интенсивности обмена данными.

«За все время взаимодействия с инженерами GlowByte, отвечающими за DevOps, хочу отметить их профессионализм, отзывчивость при решении проблем, а также готовность не только выполнять поставленные задачи, но и предлагать новые решения для существующих или новых задач. В результате за все время не было ни одного сбоя и ни одного простоя по вине DevOps-инженеров GlowByte», – сказал Александр Кривохижен, ИТ-архитектор «Лада-Имидж».

«Проект создания и реализации интеграционной шины данных – безусловно, интересный проект для развития как практики Advanced Analytics GlowByte, так и компании «Лада-Имидж» в целом. В ходе работ мы провели большую исследовательскую работу инструментов и внутренних интеграций, выполнили анализ целевой архитектуры, подготовили базу для потенциального расширения модулей шины. Имеющиеся знания, помноженные на наш опыт, в итоге позволили предложить клиенту наиболее релевантные с точки зрения функционала, стоимости и масштабов бизнеса ИТ-решения», – сказал Игорь Рыцарев, бизнес-аналитик GlowByte.

В настоящее время специалисты GlowByte и компании «Лада-Имидж» занимаются внедрением новых интеграций и новых компонентов в целевое решение. Параллельно ведутся работы по построению второго контура на базе альтернативного облачного провайдера и созданию высокодоступного решения на базе минимум двух провайдеров. Данный подход увеличит возможности горизонтального масштабирования, а также повысит отказоустойчивость и надежность интеграционного решения в целом.