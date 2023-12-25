CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж»

Компания GlowByte обеспечила процесс непрерывного развертывания решения по интеграции новой функциональности на базе open-source-технологий в рамках целевой архитектуры «Лада-Имидж». Решение позволит улучшить эффективность работы дистрибьюторов и повысить качество предоставляемых услуг, отмечают в GlowByte.

Специалисты GlowByte провели анализ предлагаемого решения на базе облачной платформы VK Cloud и целевых интеграционных решений «Лада-Имидж», спроектировали продуктивный контур согласно целевой архитектуре решения (интеграционной шины), развернули необходимые инструменты и настроили интеграции с источниками данных. Также был построен процесс мониторинга всех ключевых узлов решения, разработан и внедрен процесс автоматизированного переноса изменений и новых интеграционных решений на продуктивный контур.

Вся интеграционная шина построена посредством технологий на базе открытого кода и облачного провайдера VK Cloud. Решение отличается простотой и удобством реализации сложносвязной архитектуры, большим количеством поддерживаемых протоколов обмена данными и легкостью их внедрения за счет широкого стека применяемых технологий. Система зарекомендовала себя как отказоустойчивый инструмент: нагрузочные испытания показали стабильность работы платформы при высокой интенсивности обмена данными.

«За все время взаимодействия с инженерами GlowByte, отвечающими за DevOps, хочу отметить их профессионализм, отзывчивость при решении проблем, а также готовность не только выполнять поставленные задачи, но и предлагать новые решения для существующих или новых задач. В результате за все время не было ни одного сбоя и ни одного простоя по вине DevOps-инженеров GlowByte», – сказал Александр Кривохижен, ИТ-архитектор «Лада-Имидж».

«Проект создания и реализации интеграционной шины данных – безусловно, интересный проект для развития как практики Advanced Analytics GlowByte, так и компании «Лада-Имидж» в целом. В ходе работ мы провели большую исследовательскую работу инструментов и внутренних интеграций, выполнили анализ целевой архитектуры, подготовили базу для потенциального расширения модулей шины. Имеющиеся знания, помноженные на наш опыт, в итоге позволили предложить клиенту наиболее релевантные с точки зрения функционала, стоимости и масштабов бизнеса ИТ-решения», – сказал Игорь Рыцарев, бизнес-аналитик GlowByte.

В настоящее время специалисты GlowByte и компании «Лада-Имидж» занимаются внедрением новых интеграций и новых компонентов в целевое решение. Параллельно ведутся работы по построению второго контура на базе альтернативного облачного провайдера и созданию высокодоступного решения на базе минимум двух провайдеров. Данный подход увеличит возможности горизонтального масштабирования, а также повысит отказоустойчивость и надежность интеграционного решения в целом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Минобороны требует запрета ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

В России запущено мощное производство БПЛА

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще