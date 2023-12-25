Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО

Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — внесена в реестр российского программного обеспечения за № 20433. Об этом CNews сообщили представители компании «Систематика».

Optimining — решение класса Process Mining, предназначенное для анализа и усовершенствования бизнес-процессов на основе знаний об их структуре и поведении, извлекаемых из журналов событий, которые формируются информационными системами. Решение позволяет оперативно получить картину — как выполняются процессы и выявить области для оптимизации. Optimining располагает встроенным набором инструментов для проведения глубокого анализа и мониторинга процессов в режиме реального времени.

«Включение Optimining в реестр российского ПО подтверждает технологическую зрелость системы, а также открывает новые возможности для её применения на крупных предприятиях в высококонкурентных отраслях с разветвленными бизнес-процессами — производство, финансы, логистика, ритейл. Optimining предоставляет компаниям возможность анализировать и улучшать свои операции на основе объективных данных. Это создает возможность для более эффективного управления ресурсами, повышения производительности и, что наиболее важно, для инновационного развития компаний и всей экономики в целом» — сказала Александра Шишлова, аналитик Центра компетенций систем управления и мониторинга компании «Систематика».

Проект разработки системы Optimining реализован при поддержке РФРИТ и относится к приоритетному направлению поддержки «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, в том числе в части систем бизнес-анализа». Финансирование осуществлялось в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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ООО «Систематика» — поставщик ИТ-решений и услуг с 25-летним опытом работы на российском рынке. Входит в состав крупнейшего ИТ-холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Деятельность компании направлена на предоставление комплекса услуг по цифровизации государственных структур и предприятий различных отраслей. «Систематика» осуществляет разработку, внедрение и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений, в том числе, позволяющих успешно заместить ИТ-системы зарубежного производства.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — группа компаний российского рынка информационных технологий, обладающая всеми ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. Компании группы НКК обладает 30-летним опытом реализации ИТ-проектов федерального и регионального масштаба и оказывают услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. В НКК входят компании «Систематика», «Систематика Консалтинг», STEP LOGIC, Landata, «Энсис Технологии», TopS BI, «Доверенная среда», HeadPoint, «Национальная платформа», «РСТ-Инвент».