100% российская «Тройка»

В Москве начала работать новая производственная линия МСП («Микрон Секьюрити Принтинг»), дочернего предприятия ГУП «Московский метрополитен» и АО «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва») по корпусированию микросхем, и теперь все технологические операции изготовления транспортных карт производятся в столице, «Тройка» стала на 100% российской. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Ранее чипы для бесконтактных карт «Тройка», электронных документов и других смарт-карт корпусировались за пределами России, а в преламе применялись иностранные материалы.

Производство открыто при поддержке правительства Москвы — 50% предприятия принадлежит «Московскому метрополитену». Производственные мощности позволяют полностью удовлетворить потребности Москвы в бесконтактных картах.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина на МСП запущено тестовое производство карт «Тройка» с отечественным чипом нового поколения. В новом чипе в три раза больше памяти, также он соответствует самым высоким требованиям безопасности. Он вмещает больше тарифных решений, что позволит в дальнейшем увеличить возможности для пассажиров. Важно, что карта «Тройка» и чип для нее — на 100% российская разработка, что обеспечит надежность и безопасность поездок наших пассажиров», — сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

«Создано 85 новых рабочих мест, и «Тройка» стала полностью российской — тем самым достигнут качественный прогресс в усилении информационной безопасности и технологической независимости транспортной инфраструктуры», — сказал Илья Иванцов, президент ГК «Элемент».

Транспортная инфраструктура Москвы — одна из развитых среди мегаполисов мира, ежедневно ей пользуются миллионы пассажиров. Стратегия развития транспортной системы столицы и области аккумулирует передовой международный опыт и стандарты, а лучшие практики тиражируются в других регионах России.

Производство карт «Тройка» включает следующие этапы: производство чипов — «Микрон» (MIK1K, с 2024 г. NE501, права принадлежат МСП); корпусирование в СОВ и изготовление прелама — МСП; полиграфия — отечественные типографии; персонализация — МСП.

COB-модуль (Chip-on-Board, чип-на-плате) представляет собой микросхему на подложке, кристалл распаивается непосредственно на печатную плату и герметизируется. Затем COB-модуль монтируется на антенну в пластиковом носителе и образует прелам — RFID устройство для передачи информации при считывании.

Масштабирование московской билетной системы в регионы сопровождается разработкой отечественного микроконтроллера и единых билетных носителей. Корпуса COB и преламы могут быть использованы для любых электронных документов, в том числе карты мигранта, водительского удостоверения и других.

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Группа компаний «Элемент» — разработчик и производитель микроэлектроники в России. В состав ГК «Элемент» входят 8 центров разработки и 7 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.

ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» («МСП») является центром компетенций группы компаний «Микрон» в области транспортных проектов и специализируется на реализации транспортных проектов, как в виде готовых решений, так и с интеграцией в действующие билетные системы и ИТС.

ГУП «Московский метрополитен» является одним из лидеров по потреблению электронных чипов. Ежедневно столичным метро пользуются около 8 млн пассажиров.

ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». «Микрон» производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.