Защита от DDoS в одно касание: Servicepipe первой в мире решила давнюю проблему всех систем фильтрации

Servicepipe представила систему компонентов в обновленном веб-интерфейса SP Spider продукта DosGate. С его помощью администратор может создавать и редактировать собственные правила фильтрации, а также применять пресеты (готовые наборы сетевых инструкций для защиты целых сервисов или сетевых сегментов). Пресеты постоянно синхронизируются с базой вредоносных сигнатур Servicepipe. Это дает возможность защищаться от актуальных DDoS-атак, не применяя ручные настройки. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В обновленной версии интерфейса SP Spider 3.9.7 впервые решена известная проблема всех систем защиты от DDoS-атак. Массовые изменения профилей защиты, на которые раньше могли уходить десятки часов рабочего времени, теперь реализуются с помощью внутренней системы компонентов.

По итогам обновления SP Spider, все пресеты-контрмеры и пресеты-профили становятся действующими компонентами. При изменении компонента он в полу- или автоматическом режиме применяется везде, где был размещен. Новый подход более чем в 5 раз ускорит работу инженера с системой защиты.

«По умолчанию, компонент — это обычный набор сетевых инструкций. Обновил компонент в одном месте — применилось сразу везде, где он используется. Причем компонент — это не обязательно целиковый профиль защиты, это может быть лишь его часть — конкретная контрмера. Теперь клиент может обновить, например, компонент TCP-авторизации одновременно в 150 из 250 профилей защиты. Это работает для любых компонентов: как связанных с базой вредоносных сигнатур, так и созданных вручную. Таким образом, вы можете произвольно обновлять почти любой набор ваших правил как массово, так и выборочно, что раньше в системах защиты от DDoS было просто невозможно», — сказал новую функцию владелец продукта DosGate Даниил Бобрышев.

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Servicepipe — это российский разработчик технологий анализа и фильтрации нежелательного трафика. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г. На базе собственных технологий Servicepipe создает продукты высокоточной защиты от любых DDoS-атак и продвинутых ботов.

Технология DosGate разрабатывается с 2021 г. Более 50 крупных государственных и частных заказчиков уже используют DosGate для защиты от DDoS-атак и обеспечения безопасности своего сетевого периметра. Среди них — крупнейшие российские облачные и интернет-провайдеры, банки, дата-центры, телеком-операторы, сервисы доставки, авиакомпании, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, СМИ и платежные системы.