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X-Config и ОС Astra Linux – российский программный стек для многоуровневой защиты инфраструктур

«Группа Астра» и российский разработчик ИБ-продуктов компания Spacebit объявили о сертификации системы управления уязвимостями конфигураций ПО X-Config в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Выданный вендором сертификат подтверждает, что испытания работоспособности совместного решения прошли успешно, пользователям доступен весь его функционал, и X-Config способен работать в режиме защищенной программной среды Astra Linux Special Edition.

Мультиплатформенная система X-Config создана с учетом лучших мировых практик безопасного конфигурирования и актуальных требований ФСТЭК России и других регуляторов. Применение X-Config позволяет выстроить непрерывный процесс управления конфигурациями системного и прикладного ПО и снизить риски, связанные с их некорректной настройкой.

Продукт ориентирован на владельцев масштабных информационных систем, оптимизирован для применения в разветвленных инфраструктурах, и, как и Astra Linux, совместим с востребованными на рынке СУБД на базе PostgreSQL. Применение X-Config в связке с Astra Linux Special Edition позволит российским организациям не только уменьшить зависимость от зарубежных технологий, но и существенно повысить уровень информационной безопасности.

«В период усиления требований к информационной безопасности мы рады, что смогли предоставить рынку комплексное решение X-Config с Astra Linux, которое сочетает в себе передовые технологии, соответствует высоким стандартам защиты данных и отвечает строгим требованиям безопасности заказчиков и регуляторов к ПО, применяемому в ключевых инфраструктурах страны», — сказал Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

«Astra Linux — одна из самых популярных российских сертифицированных программных платформ для построения защищенных инфраструктур, поэтому совместимость с ней для нас – наивысший приоритет. Благодаря продуктивному взаимодействию двух команд вендоров удалось в кратчайшие сроки подтвердить корректную работу X-Config с операционной системой Astra Linux, как на уровне функционирования X-Config под управлением этой ОС, так и на уровне поддержки в виде стандарта безопасного конфигурирования. Мы планируем расширять сотрудничество с «Группой Астра» и поддержать в X-Config другие продукты производителя», — сказал Валерий Ледовской, менеджер по развитию продукта X-Config компании Spacebit.

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