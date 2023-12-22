CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Цифровые сервисы «Почты» на службе у Деда Мороза

Чтобы отправить письмо новогоднему волшебнику, больше не обязательно идти в почтовое отделение или искать почтовый ящик. Теперь это можно сделать с помощью электронного заказного письма. Почта распечатает послание и доставит адресату за 5-7 дней. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться на специальном сайте через «Госуслуги». После этого на экране появится кнопка «Письмо Деду Морозу». Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить в шаблоне.

Письма Деду Морозу уже стали доброй традицией во многих российских семьях. Отправить письмо по-прежнему можно и обычной почтой. Специальные новогодние ящики установлены в центральных отделениях крупных городов.

***

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Количество отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 триллиона руб. (пенсии, платежи и переводы).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна

В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

«Терминатор» на подходе. Разработан саморазмножающийся ИИ, умеющий модифицировать самого себя

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще