«Тинькофф Инвестиции» запустили инвестиционного ассистента на основе искусственного интеллекта

«Тинькофф Инвестиции» запустили первого в России цифрового ассистента на базе технологий искусственного интеллекта, который специализируется на теме инвестиций.

ИИ «Инвест-ассистент» поможет начинающим сориентироваться в мире финансов и повысить свою инвестиционную грамотность. Опытные инвесторы благодаря навыку работы ассистента с аналитикой смогут оперативно найти информацию о ценных бумагах, их показателях и компаниях-эмитентах. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Что может ИИ «Инвест-ассистент»: поговорить на тему финансов, даже если пользователь ничего не знает об инвестициях или, наоборот, трейдер со стажем, — он расскажет, что такое акции и облигации, как торговать на срочном рынке и что означает фраза «хеджирование деривативов»; выполнить поручения — искусственный интеллект оперативно предоставит нужную информацию или даст ссылку на статью, теперь не нужно самостоятельно искать информацию на сайте, в приложении и других источниках; рассказать новости и оценить их влияние на фондовый рынок — например, как рост ключевой ставки отразится на котировках; изучить статистику и собрать аналитику по запросу — например, прогноз аналитиков «Тинькофф Инвестиций» или информацию о любой российской ценной бумаге, а также компании-эмитенте, которая ее выпустила; помочь научиться чему-то новому — например, порекомендует подходящий образовательный курс в «Академии инвестиций».

ИИ «Инвест-ассистент» обучен на массиве данных, накопленных «Тинькофф Инвестициями» за годы работы, — материалах базы знаний клиентов «Тинькофф Помощи», базе аналитического департамента, обучающем контенте и ряде других баз данных. В основе ассистента используется большая языковая модель (LLM), он может поддерживать связную беседу на любую тему, касающуюся инвестиций. При этом ассистент не дает инвестиционных рекомендаций.

«Тинькофф Инвестиции» запустили инвестиционного ассистента на основе искусственного интеллекта

В ближайшее время ассистент научится анализировать контент социальной сети «Пульс» и в обобщенном виде делиться мнениями и настроением инвестров. Также в базу знаний ассистента будет интегрирован календарь инвестора — он сможет рассказать, когда та или иная компания выплачивает дивиденды или купоны, и назовет дату выхода финансовой отчетности.

Ассистент доступен в приложении «Тинькофф Инвестиций» — в разделе «Чат». Его запуск будет производиться в несколько этапов в начале 2024 г. На текущий момент функционал доступен нескольким десяткам тысяч клиентов в тестовом режиме.

«Тинькофф Инвестиции» запустили инвестиционного ассистента на основе искусственного интеллекта

Дмитрий Панченко, директор «Тинькофф Инвестиций»: «Ассистент «Тинькофф Инвестиций» — первый помощник на базе искусственного интеллекта, интегрированный в инвестиционный сервис. Он поможет новичкам найти ответ на любой вопрос — ему их можно будет задать бесчисленное множество. А те, кто в инвестициях знают все или почти все, смогут использовать его для оперативного поиска нужной информации. За семь лет нашей работы на рынке мы накопили огромный массив знаний, которые стали основой обучения для помощника, но, как и любой искусственный интеллект, он будет учиться постоянно, обогащаться актуальной информацией и делиться с инвесторами свежими прогнозами. Мы планируем активно развивать искусственный интеллект, представленный в приложении, и обогащать его не только новыми знаниями, но и обновленным функционалом».

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая финансовые услуги для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. «Тинькофф» реализует стратегию AI Banking и задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, голосовой помощник «Олег» обрабатывает более 40% сервисных обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопросы клиентов в среднем за 40 секунд. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф Банк», обслуживающий более 32 млн клиентов. «Тинькофф» реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 г. «Тинькофф» получил образовательную лицензию. В 2022 г. компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.