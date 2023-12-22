Skillbox откроет первый цифровой колледж в России

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) при поддержке Минцифры России объявляет о запуске первого в России Цифрового колледжа — собственного полностью дистанционного лицензированного продукта в сегменте СПО. Его задача — предоставить студентам, которые стремятся получить востребованные специальности и быстрее выйти на рынок труда, качественное среднее профессиональное образование в онлайн-формате. На первом этапе подготовка будет осуществляться по самым популярным направлениям — ИТ и дизайн. Первый в стране Цифровой колледж открывает новые возможности для тысяч студентов, которые ранее сталкивались с ограничениями традиционных форм образования. Совокупные инвестиции в реализацию проекта составят порядка 150 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Что такое цифровой колледж

Цифровой колледж — первый собственный продукт образовательной платформы Skillbox в сегменте СПО. Проект полностью дистанционный и позволяет каждому желающему получить практико-ориентированное среднее специальное образование вне зависимости от их места проживания. Студентами онлайн-колледжа могут стать как выпускники 9 и 11 классов, так и взрослые люди с общим основным образованием и выше, которые хотят освоить новую профессию и получить углубленные знания по специальности и практический опыт.

Колледж имеет лицензию на образовательную деятельность СПО и дает возможность получить диплом по окончании обучения. Учебный процесс также включает стажировки в ведущих компаниях рынка и подготовку дипломных работ по реальным кейсам бизнеса. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компании VK и к концу обучения иметь в своем портфолио реальные рабочие кейсы. В дальнейшем список компаний-партнеров будет пополняться. При создании Цифрового колледжа использовались многолетний опыт и технологические наработки холдинга Skillbox в части проектирования прикладных программ дополнительного образования и взаимодействия с индустриальными и академическими партнерами. Кроме того, студентам колледжа будет доступен Центр карьеры Skillbox, который поможет найти работу сразу после выпуска.

На старте запущено два основных направления: «Программирование» и «Графический дизайн». «Программирование» включает в себя четыре программы подготовки по веб-разработке — Fullstack, Javascript, Java, Python.

«После пандемии сложилось понимание, что качественно учиться и обучать полностью в онлайн-формате возможно. Слушатель не теряет абсолютно ничего в образовательном опыте, может изучать предметы из любой точки и не тратить время на походы в физические учреждения. Цифровой колледж, который можно сказать, мы создали без единого квадратного метра бетона, — настоящий прорыв в образовании. Мы видим, что количество школьников, которые не хотят доучиваться до 11 класса, далее идти в вуз и только потом на рынок труда, растет. Для них колледж — кратчайший путь к трудоустройству. И они могут его пройти в течение двух лет за счет тех же практических заданий и стажировок в крупных компаниях. Это уже неоднократно доказано на наших программах дополнительного образования. Плюс поступление в онлайн-колледж максимально простое: не нужно сдавать ЕГЭ, приезжать очно — достаточно подать документы на сайте. И зачастую такая инвестиция в получение прикладной профессии оказывается эффективнее, чем подготовка к сдаче экзаменов. Это также возможность для взрослых без отрыва от работы получить новую специальность с дипломом о среднем профессиональном образовании. Так, с одной стороны, мы даем возможность людям даже из самых отдаленных регионов получить качественное образование. С другой — закрываем запросы рынка, растим кадры, которые еще в процессе обучения понимают, с какими задачами они столкнутся в профессиональной деятельности, и как их решать», — сказал Сергей Попков, сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox.

Курс на подготовку кадров в рамках СПО

Востребованность среднего профессионального образования в России продолжает расти. В среднем треть выпускников девятых классов не стремятся продолжить образование в школе, а отдают предпочтение колледжам. Согласно внутреннему исследованию Skillbox, 60% школьников желают как можно раньше начать профессиональную деятельность, 30% — избежать академической траектории в школе. Среди выпускников 11 классов и людей, уже имеющих образование, основная мотивация для поступления в колледж — смена специальности на более перспективную.

Skillbox также фиксирует растущий интерес на платформе к своим основным программам со стороны слушателей в возрасте до 20 лет — на данный момент на платформе зарегистрировано более 30 тыс. подобных запросов. Одновременно с этим растет потребность и в получении официальных дипломов по итогам прохождения образовательных программ.

Как проходит обучение

Обучение в Цифровом колледже проходит в удаленном формате в группах до 30 человек в зависимости от программы. Студентам требуется только ноутбук и подключение к сети Интернет. Занятия проходят на образовательной платформе (LMS – Learning Management System, система управления обучением) в формате вебинаров и предзаписанных лекций, обучающимся также доступна электронная библиотека со всей необходимой литературой для самостоятельного изучения. Домашние задания и практические кейсы выполняются онлайн и выгружаются на платформу, где преподаватель проверяет их и выставляет оценку. Сессии также проходят дистанционно.

Средняя нагрузка студента в день составляет от 4 до 6 часов. За каждой группой закреплен куратор или тьютор, который следит за успеваемостью и консультирует студентов по вопросам обучения. Для отслеживания прогресса учащихся внедрена балльно-рейтинговая система, которая позволяет оценить усваиваемость материалов, посещаемость, выполнение домашних заданий и активность в целом. По окончании колледжа выпускники получают дипломы и возможность при желании продолжить обучение по той же специальности в вузе без дополнительной сдачи ЕГЭ.

Условия поступления и обучения

Обучение в колледже платное и доступно по двум формам — очной и очно-заочной. Они отличаются количеством контактных часов с преподавателем. Стоимость обучения в год будет от 75 тыс. до 200 тыс. руб., в зависимости от выбранной программы, формы обучения длительности и интенсивности учебного плана.

Для поступления абитуриентам не требуется сдавать вступительные экзамены и предоставлять результаты ЕГЭ, нужно только предъявить пакет необходимых документов. Вся процедура зачисления реализована также в онлайн-формате: студент заполняет заявку, загружает пакет документов, подписывает договор и производит оплату.

Приемная кампания на программы стартует с 20 июня 2024 г. и продлится до 30 августа 2024 г. на программы очной формы обучения, на очно-заочные — до 30 ноября 2024 г.

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Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет ведущих экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 г. и на сегодняшний день предлагает более 780 образовательных продуктов: курсов по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, онлайн-программы высшего образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Также в компании есть площадка для вебинаров и Лекторий.

Skillbox работает на базе собственной инновационной платформы (LMS), разработанной для онлайн-обучения, и предлагает самый большой на российском рынке выбор курсов по разным направлениям — дизайн, программирование, управление, маркетинг, кино и музыка, разработка игр и т. д.

Компания входит в Skillbox Holding Limited — образовательный холдинг, в составе которого также школа английского Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna и «Академика» (ключевой инвестор холдинга — VK). Холдинг работает с пользователями по всему миру. Каталог компаний холдинга включает в себя более 1700 образовательных продуктов. По итогу III квартала 2023 г/ на платформах холдинга зарегистрировано 14 млн пользователей, из которых 649 тыс обучаются на платных образовательных программах.