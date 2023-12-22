Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России

В сети магазинов спортивных товаров Desport (ex. Decathlon) с нуля была внедрена отечественная ITSM-система SimpleOne интегратором «Медиа-тел» (Devoteam Group). Проект был запущен в эксплуатацию менее, чем за месяц и уже функционирует для поддержки магазинов Desport по всей России. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

После ухода французской сети Decathlon с российского рынка в марте 2022 г, осенью 2023 г. стало известно об открытии на месте ее торговых площадей магазинов под названием Desport. Открытие первых торговых точек было запланировано на конец ноября, всего сеть будет насчитывать 37 супермаркетов. Для обеспечения внутренней поддержки сотрудников и автоматизации ИТ-процессов компании потребовалось срочное внедрение ITSM-системы.

«Коллеги из Desport поставили перед собой задачу автоматизировать процессы внутренней поддержки более 1 тыс. сотрудников в геораспределенной сети магазинов по всей России. ITSM-система должна была соответствовать ряду требований: входить в реестр отечественного ПО, интегрироваться с существующими системами, иметь возможность дальнейшего развития функциональности. Но главное — это сроки, внедрить решение необходимо было менее чем за месяц, до начала открытия первых торговых точек в конце ноября», — сказал Владимир Лялеко, директор центра «Управление ИТ-услугами» ООО «Медиа-тел».

«Открытие первых магазинов сети Desport было главным событием для нашей команды в 2023 г. Мы долго и тщательно к этому готовились, поэтому и к выбору системы, которая включала бы в себя и поддержку сотрудников, и автоматизацию ИТ-процессов, и учет ИТ-активов, а также могла интегрироваться с другими внутренними системами и мессенджерами, мы подошли со всей ответственностью. Кроме того, сроки поджимали, поэтому мы искали интегратора, который смог бы внедрить и настроить систему в рекордно короткие сроки. К счастью, "Медиа-тел" обладает большим опытом и высоким уровнем компетенций, благодаря чему мы добились поставленных задач», — Антон Солоха, руководитель группы ИТ Desport.

С помощью ITSM-системы SimpleOne сеть магазинов спортивных товаров Desport могла закрыть все стоящие перед компанией задачи, поэтому партнеры подписали договор и приступили к внедрению.

«Наша команда провела внедрение и настройку решения в период с 1 по 24 ноября 2023 г, а 25 ноября произошло открытие первого магазина Desport в московском ТЦ "Авиапарк" и одновременный запуск в эксплуатацию ITSM-системы SimpleOne. Несмотря на сжатые сроки, нам удалось запустить в работу критически важные процессы: управление инцидентами и запросами на обслуживание. Также была выполнена загрузка информации по оборудованию, настройка интеграции с KeyCloak для получения информации по пользователям, расположениям и сквозной авторизации», — сказал Владимир Лялеко, директор центра «Управление ИТ-услугами» ООО «Медиа-тел».

В планах у Desport активное развитие ITSM-системы, добавление компонентов и модулей. Решение позволяет продолжать разработку параллельно с ее эксплуатацией без ущерба для пользователей.

«В перспективе, до конца 2024 г. запланировано развитие и добавление новых компонентов, таких как управление ИТ-активами, управление проблемами, управление изменениями, интеграция с системой мониторинга Zabbix и интеграция с "1С", интеграция с "Яндекс.Мессенджером"», — сказал Антон Солоха, руководитель группы ИТ Desport.

«Внедрить ITSM-систему для Desport в столь сжатые сроки удалось во многом благодаря наличию необходимой функциональности в "коробочной" поставке, а также высокой квалификации команды нашего партнера. Среди наших клиентов уже есть компании сферы ритейла — из публичных референсов — это "Монетка" и "Ашан", мы хорошо понимаем, какое решение им необходимо», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

***

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (IT, HR, АХО, юридический отдел и другие) компаний в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL® и VeriSM™. Основные продукты компании — это ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne. Решения входят в реестр отечественного ПО и подходят для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, Jira, Micro Focus, ServiceNow.

ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений, подтвержденный более чем 50 успешно реализованными проектами. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление ИT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.