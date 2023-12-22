Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис»

Команда Polymatica (SL Soft, ГК Softline) разработала коннектор, который позволит пользователям Polymatica Dashboards работать с «Р7-Офис. Корпоративный сервер» как с хранилищем документов для создания интерактивных информационных панелей с обновляемыми данными. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Разработанный коннектор позволяет загружать данные из файлов из хранилища «Р7-Офис. Корпоративный сервер» в датасеты Polymatica Dashboards и создавать дашборды. При этом благодаря автоматическому обновлению данные на дашбордах будут всегда актуальными.

Гибкость Polymatica Dashboards позволяет интегрировать продукт с отечественными ИТ-решениями. В частности, использовать классические офисные документы для визуализации информации. Для этого была настроена интеграция между продуктами «Р7-Офис. Корпоративный сервер» и Polymatica Dashboards.

Благодаря удобному интерфейсу и большому количеству готовых визуализаций пользователи Polymatica Dashboards легко разрабатывают дашборды по любым направлениям для контроля ключевых показателей и анализа ситуаций. Открытая архитектура Polymatica Dashboards позволяет добавлять собственные компоненты без привлечения вендора. Можно создавать виджеты с помощью HTML, java-script и самостоятельно добавлять их в систему для расширения функционала.

«Объединение с российскими офисными пакетами является частью стратегии Polymatica (SL Soft). Интеграция Polymatica Dashboards с «Р7-Офис. Корпоративный сервер» — это очень важный шаг, и мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят преимущества такого сотрудничества. В эпоху активного импортозамещения очень важно взаимодействовать с российскими производителями, чтобы закрывать потребности клиентов на всех уровнях выполнения их ежедневных рабочих задач», — сказал Григорий Воротынцев, коммерческий директор Polymatica, компания SL Soft.

«Инструменты визуализации сегодня востребованы нашими клиентами. А интеграция «Р7-Офис. Корпоративный сервер» и Polymatica Dashboards поможет работать с ней еще эффективнее. Мы делаем все, чтобы сделать наши продукты более удобными, и надеемся, что пользователи это оценят», — сказали в «Р7-Офис».

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Polymatica — линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики: от мониторинга показателей до принятия решений в автоматическом режиме. Опыт работы Polymatica на рынке BI и AI/ML составляет больше 10 лет, за это время около 30 тыс. человек в России и Европе стали пользователями продуктовой линейки. В 2022 г. Polymatica возглавила рейтинг BI-платформ по версии CNews. Polymatica входит в Реестр отечественного ПО и ЭВМ и с 2023 г. является частью продуктового портфеля компании SL Soft.

Polymatica Dashboards — конструктор отчетов и интерактивных информационных панелей. Широкая функциональность «из коробки» сочетается с возможностью self-service кастомизации.

SL Soft объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети. В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн. Продукт полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области импортозамещения. Компания активно занимается социальными проектами. Один из них — предоставление бесплатных лицензий в региональные образовательные учреждения. Миссия компании — популяризация современных многофункциональных российских ИT-решений.