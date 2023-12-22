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Пивоварня «Глетчер» отказались от ручного обновления «1С» благодаря сервису от «1С-ИЖТИСИ»

Ижевская компания автоматизировала процесс поддержания системы предприятия в актуальном состоянии.

«Глетчер» ― крафтовая пивоварня в городе Клин, входящая в SVAM Group.

Учет на предприятии организован в доработанной под специфику бизнеса программе «1С: ERP».

Задачи по обновлению конфигурации решили передать на аутсорсинг фирме «1С-ИЖТИСИ». Сотрудничество с ижевской ИТ-компанией позволило предприятию оптимизировать процесс обновления «». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

«В итоге использование сервиса позволило нам своевременно получать актуальную версию программы для сдачи отчетности», - сказала Татьяна Ширенкова, главный бухгалтер ООО «Глетчер».

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