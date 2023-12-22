Кузбасский бизнес стал в 1,5 раза чаще пользоваться облачными сервисами

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировал потребление облачных услуг в Кемеровской области в третьем квартале 2023 г. Число компаний, пользующихся услугами провайдера CloudMTS в регионе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В большинстве случаев услугами CloudMTS в регионе пользуются компании из сферы дорожного строительства, пищевой и добывающей промышленности. Самой востребованной облачной услугой в Кузбасссе, как и в стране в целом, остается виртуальная инфраструктура. Так, в облако МТС свои ИТ-системы и данные перенесла одна из работающих в регионе угольных компаний, повысив тем самым уровень отказоустойчивость и защиты от DDoS-атак. Кроме того, использование облачной инфраструктуры позволило угольщикам сократить издержки, связанные с покупкой физических серверов и их обслуживанием.

Кузбасский бизнес стал инвестировать в облака в 1,4 раза больше средств. Добывающая промышленность — одна из самых активных в этом отношении отраслей в регионе и в Сибири вообще. Ее затраты на облака выросли в 1,7 раз год к году. Больше всего сибирский бизнес в целом направляет средства в офисное ПО в облаке (рост в 5,4 раза год к году), объектное хранилище (в 3,9 раза), резервное копирование данных в облаке (в 1,9 раза), катастрофоустойчивую инфраструктуру (в 1,6 раза).

«Мы видим растущий интерес российских копаний, в том числе, в сфере добычи полезных ископаемых, к облачным решениям CloudMTS. Использование виртуальной инфраструктуры помогает оптимизировать бизнес-процессы, повысить надежность систем и их отказоустойчивость. В свою очередь уровень экспертизы МТС позволяет перенести сервисы из ЦОДов в облако бесшовно, без остановки работы критической инфраструктуры», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.