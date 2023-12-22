CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России

Компания «Национальные технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершила поставку ИТ-оборудования для оснащения фиджитал-центров, которые готовятся к открытию в Кисловодске, Кургане, Элисте, Казани и Белгороде. В соответствии с концепцией фиджитал-объединения классических и киберспортивных дисциплин, новейшее современное оборудование и VR-аппаратура позволят спортсменам проводить часть турниров в виртуальном пространстве, а часть на реальных спортивных площадках.

Новые фиджитал-центры оснащены игровыми автоматизированными рабочими местами с игровыми серверами, консолями PlayStation с дополнительными геймпадами и VR-станциями с серверами виртуальной реальности.

Все поставленное оборудование будет использовано для подготовки спортсменов к различным турнирам, проведению тренировок и соревнований в концепции фиджитал и обучающих курсов. Также в подготовленных киберспортивных зонах можно будет сразиться в дисциплинах по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-хоккею, подготовиться к играм Dota 2, League of Legends, CS:GO, Valorant, PUBG и другим классическим дисциплинам компьютерного спорта.

«В этом году наша страна внесла революционные изменения в мир спорта, признав фиджитал-игры официальным видом соревнований. С каждым днем это новое движение набирает популярность и стремительно развивается благодаря поддержке государства и федеральному проекту «Бизнес-спринт». В связи с этим мы продолжаем активную работу по развитию цифровой спортивной инфраструктуры и созданию фиджитал-центров на всей территории России и надеемся, что молодое поколение сможет продемонстрировать свои навыки не только в мире виртуальных игр, но и на реальных спортивных площадках «Игр Будущего» в 2024 г.», – сказал генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

«Терминатор» на подходе. Разработан саморазмножающийся ИИ, умеющий модифицировать самого себя

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще