К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус»

По прогнозам «СберКорус», доля электронного документооборота в транспортной отрасли России достигнет 29%. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Как отметил и.о. генерального директора компании Виталий Тарасов, в 2023 г. этот показатель, согласно данным «СберКорус», составил 1%. «Обслуживание одного бумажного документа обходится сейчас в 450 руб. Это в 45 раз выше, чем обслуживание электронного документа, стоимость которого мы в компании оцениваем всего в 10 руб.», поделился своим мнением эксперт. Также Тарасов отметил, что процент переведенных в цифровой вид документов для госорганов составит к 2035 го. 72%, в ритейле ― 85%, а в сегменте «традиционного» документооборота ― 80%.



Президент Ассоциации «Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг» (Ассоциации «РОСЭУ») Юрий Малинин представил данные опроса о переходе на государственную информационную систему электронных перевозочных документов для обмена, формирования и хранения сведений участниками транспортных перевозок (ГИС ЭПД), проведенного среди российских компаний в августе 2023 г. Так, в конце лета этого года 60% участников опроса позитивно относились к переходу на ГИС ЭПД. Среди преимуществ перехода организации выделяют ускорение обмена документами (30%), возможность отслеживать грузы и отправления (23%), уменьшение затрат на печать, доставку и хранение (22%). Среди барьеров для повсеместного внедрения респонденты назвали неготовность контрагентов к новому формату, а также возможные затраты при переходе на электронный документооборот на первых этапах внедрения. При этом критичных факторов, которые препятствовали бы внедрению ЭПД с точки зрения практики или нормативной составляющей, практически не осталось, поскольку процесс взаимодействия регулятора с операторами ИС ЭПД и участниками рынка отлажен.

Рустем Манкеев, владелец продукта «Транспортный ЭДО» в «СберКорус», рассказал о преимуществах этого продукта: раньше информацию о коммерческом запросе обрабатывали вручную по электронной почте, но благодаря «Транспортному ЭДО» все процессы автоматизировались. Сейчас через продукт проходят десятки тысяч заказов в день. После завершения перевозки стороны получают все оригиналы документов, подписанных юридически значимой подписью. Документы и взаиморасчеты компаний тесно связаны: грузоотправители получают деньги в течение нескольких часов после доставки, а перевозчики ― за то же самое время после оказания услуги. Базовый функционал продукта «Транспортного ЭДО» при участии в стандартизированных обменах с ГИС ЭПД включает в себя регистрацию титулов, регистрацию файлов обмена и получение QR-кода. Это необходимо для того, чтобы реальные перевозки с реальными людьми за рулем могли проходить этот путь без бумаги, предоставляя QR-код на дорогах сотрудникам ГИБДД при проверке.

Илья Присяжнюк, заместитель начальника управления электронного документооборота ФНС России, рассказал о планах налоговой службы и других госорганов по развитию электронного документооборота. Так, по словам спикера, в 2022 г. Минтранс выдвинул предложение о создании системы, которая бы собирала все транспортные документы в электронном виде онлайн, тем самым избавляя бизнес от лишних расходов. В результате, в 2022 г. начала функционировать система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Она работает по принципу, при котором бизнес взаимодействует через операторов ЭДО, которые отправляют электронные документы в систему Минтранса. Как отметил представитель ФНС, сейчас 11 операторов ЭДО включены в реестр Минтранса России.

Также, по словам представителя Ведомства, в 2023 г. был принят федеральный закон, предполагающий перевод в электронный формат документы, связанные с водными перевозками, который вступит в силу в 2024 г.

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«СберКорус» — это цифровая платформа для электронного документооборота, которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. В 2004 г. компания начала внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а с 2012 г. входит в группу компаний Сбербанка. Компания — разработчик и провайдер сервисов для безбумажных бизнес-процессов в любом бизнесе и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России, с более чем 2 млн клиентов и общей суммой поставок на 4 трлн руб.