«Философт» внедряет искусственный интеллект в систему умного дома

ИТ-компания «Философт», создающая цифровые продукты для недвижимости, внедряет ChatGPT в мобильное приложение для умного дома «Мажордом». В первой итерации внедрения станет доступна новая функция для управляющей компании. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Управляющие компании традиционно размещают новости и различные опросы в приложении. Теперь с помощью искусственного интеллекта сотрудники УК смогут автоматически улучшить текст сообщения. Искусственный интеллект будет предлагать более красивый и стилистически выверенный материал. УК будет достаточно задать команду, о чем необходимо рассказать в новости или опросе, а ИИ из этого самостоятельно сделает качественное сообщение.

В ближайшее время «Философт» также планирует добавить еще несколько функций, среди которых создание ответов в чатах по заявкам от жителей. ИИ будет предлагать вариант ответа на основе текста входящего сообщения. А отдельный чат-бот в приложении сможет оперативно дать ответы на вопросы от жителей.

«Мажордом» на данный момент обслуживает более 80 многоквартирных домов в шести российских регионах, на сегодня продуктом пользуются более 16 тыс. человек.

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«Философт» — российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.