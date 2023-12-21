Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила комплекс модулей для Единой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС) Свердловской области. Модули реализованы на базе ноу-хау компании, цифровой платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Ранее многие транспортные задачи решались с помощью немецкого программного обеспечения PTV Visum, российская разработка от Simetra позволит импортозаместить эти решения. Также она корректно работает с любой операционной системой.

«Решения Simetra хорошо зарекомендовали себя — эффективно работающая ИТС позволит нам системно развивать транспортную систему региона, превентивно реагировать на изменения и контролировать все процессы в этой сфере», — сказал Денис Чегаев, заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Сейчас в ЕПУТС Свердловской области интегрированы данные на уровне муниципалитетов Екатеринбурга (15 подсистем) и Нижнего Тагила (14 подсистем), а также на уровне региона — Свердловской области (10 подсистем). Это позволяет получать, анализировать и использовать в работе полную картину данных на транспорте, чтобы принимать взвешенные решения.

«Единая модульная платформа для управления транспортной системой региона позволяет координировать работу всех сервисов на региональном и муниципальном уровне. Модули помогают оперативно решать весь комплекс задач на транспорте и обеспечивают независимость от программного обеспечения иностранных вендоров, в том числе, за счет импортозамещения в рамках расчетного ядра платформы для транспортного макромоделирования», — сказал Андрей Прохоров, технический директор компании.

Реализация проекта началась еще в 2021 г. — с разработки интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Екатеринбурга, входящей в состав ЕПУТС Свердловской области. Работы велись в три этапа, всего специалисты компании поставляли 14 модулей на базе решения RITM³. В результате регион получил полный комплект модулей интеграционной платформы ИТС, что не только соответствует требованиям Минтранса России, но и превышает их.

Так, в первый год работы над проектом для нужд региона были созданы модули ГИС, электронной КСОДД, решение для контроля эффективности ИТС и выдачи транспортных разрешений для перевозчиков. В 2022 г. Свердловская область получила модули для организации дорожных работ, управления движением общественного транспорта, транспортного прогнозирования и моделирования.

В 2023 г. Simetra разработала для заказчика модуль диспетчерского управления ИТС при ЧС и ВС, решения для создания цифрового двойника региона, администрирования правонарушений на транспорте, управления конфигураций парковочного процесса и другие.

Цифровая платформа RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management) — полностью отечественное решение, ПО зарегистрировано в реестре российских программ Минкомсвязи России. Благодаря модулю транспортного прогнозирования и моделирования, поставленному в рамках проекта, все транспортные модели в рамках ЕПУТС Свердловской области перестали зависеть от зарубежного программного обеспечения и работают на расчётном ядре отечественной цифровой платформы RITM³.

Команда Simetra, помимо стандартного для таких решений функционала, разработала дополнительные функции, в том числе выгрузку отчетных форм в соответствии с требованиями заказчика, интеграцию с подсистемами паспортизации автомобильных дорог и оценку прогнозирования транспортной ситуации загрузки автомобильных дорог. Кроме того, был разработан проект системы обеспечения информационной безопасности для обеспечения бесперебойной работы ИТС и защиты от утечек данных.

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Simetra (ООО «А+С Транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.