«Лента» вдвое снизила трудозатраты благодаря внедрению MD Audit

Российская мультиформатная розничная сеть «Лента», завершила внедрение онлайн-платформы для управления и контроля процессов в магазинах.

«Лента» начала внедрять платформу MD Audit больше года назад. Инструмент позволяет автоматизировать бизнес-процессы с помощью мобильных технологий и перейти от множества разнородных систем в единый интерфейс для управления всеми операционными процессами, связанными с проверками и задачами. Это проверки соблюдения требований пожарной безопасности, корректной работы оборудования в магазинах и другие чек-листы от различных подразделений компании.

Сотрудники магазинов и офисов могут работать в системе как с компьютера, так и в мобильном приложении. Большинство задач по результатам проверок, для выполнения которых раньше было необходимо загружать данные на портал, заносить в таблицы или заполнять на бумаге, теперь выполняются в MD Audit. Благодаря внедрению платформы удалось минимизировать количество ошибок, автоматизировать отчетность и процесс создания задач для сотрудников. Кроме того, работники офисов могут видеть результаты проверок по разным службам в разных разрезах и динамике.

Внедрение платформы позволило «Ленте» повысить скорость формирования отчетности в десять раз: раньше на эту работу требовалось до 60 минут, теперь — шесть. Кроме того, в два раза выросла скорость проведения проверок: с десяти до пяти минут на одну контрольную процедуру. Также компания сократила время на постановку задач для сотрудников.

Компания масштабировала решение на все магазины сети.