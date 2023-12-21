Исследование Comindware и PEX: цифровую трансформацию бизнеса тормозят инвесторы и бюрократы

Цифровая трансформация может дать бизнесу конкурентные преимущества, повысить эффективность, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Однако, по данным локализованного Comindware исследования PEX-2024 не все бизнесы готовы или способны пройти этот процесс. По данным аналитиков в 2023 г., тормозом автоматизации стала нехватка финансирования и излишняя бюрократия в организациях, которая мешала быстро менять стратегию развития. По прогнозам аналитиков, преодолеть эти препятствия не удастся и в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Co.mindware

Компания Comindware подготовила полную версию исследования PEX-2024 для российского рынка. Ежегодно аналитики Comindware дополняют отчет PEX своими комментариями и акцентируют внимание российского бизнеса на ключевых показателях исследования.

В частности, опрос, проведенный компанией PEX в 2023 г. показал, что многие компании испытывают серьезные трудности в повышении операционной эффективности и реализации цифровой трансформации.

Опрос был проведен среди 500 руководителей и менеджеров из разных отраслей и регионов. Основными трудностями в повышении операционной эффективности и реализации цифровой трансформации были выбраны ограничения по расходам/бюджету (26%), согласование совершенствования бизнес-процессов с бизнес-стратегией высшего уровня (13%) и внедрение новых систем/платформ (11%), что практически совпадает с результатами прошлогоднего опроса.

В 2024 г. ограничения по расходам, хоть и не являясь новым препятствием, могут стать еще более ощутимой помехой, чем в прошлые годы, поскольку 38% респондентов ожидают, что бюджет останется на прежнем уровне (показатель на 4% больше, чем в 2022 г.). Помимо этого, в 2022 г. увеличение бюджета ожидали 26% опрошенных, в 2023 г. — 23%.

Однако для многих организаций операционная эффективность будет не единственным сектором, где стагнирует бюджет. Согласно исследованиям PEX, в июне 2023 г. среди опрошенных генеральных директоров 93% готовились к рецессии, что означает сокращение бюджетных расходов по всем статьям. Экономическая неопределенность сохраняется, и многие не спешат продвигаться вперёд с амбициозными планами по инновациям.

Несмотря на то, что приостановка работ над операционной эффективностью кажется разумной, некоторые эксперты, напротив, утверждают, что сейчас это должно иметь наивысший приоритет, поскольку реализация подобных инициатив — единственный способ для компаний поддерживать или даже увеличивать прибыльность в периоды замедления или спада продаж.

«Операционная эффективность — это не только способ сократить издержки, но и способ улучшить качество, скорость и удовлетворенность клиентов. Это также способ адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка и создавать конкурентные преимущества. Поэтому компании, которые инвестируют в операционную эффективность и цифровую трансформацию, могут получить большую отдачу от своих усилий и выжить в кризис», — говорит ведущий аналитик Comindware Игорь Простоквашин.

Эксперт указал, что проблемы с бюджетированием расходов на автоматизацию часто создают топ-менеджеры и инвесторы, которые не видят причин в срочных инвестициях в процессы цифровой трансформации бизнеса.

По данным PEX существует сложность в согласовании совершенствования бизнес-процессов с бизнес-стратегией высшего уровня (13%) и внедрение новых систем или платформ (11%). Эти данные почти не изменились по сравнению с прошлогодними результатами. Очевидно, что проблема не только в финансах, но и в управленческих решениях и стратегии, которые принимают топ-менеджеры.

«Отсюда следует, что для успешной трансформации нужен сбалансированный подход, сочетающий в себе правильное финансирование и стратегическое планирование на высшем уровне», — сказал Игорь Простоквашин.

«Эксперты отмечают, что бизнесу нужно учиться управлять изменениями, чтобы успешно переходить от текущего состояния к желаемому будущему. Это включает в себя планирование, коммуникацию, обучение, поддержку и измерение результатов. Кроме этого нужно не забывать про человеческий фактор. Управление изменениями требует стратегического подхода, адаптированного к каждой ситуации и каждому заинтересованному лицу», — объясняет эксперт.

Опрос показал, что компании сталкиваются с серьезными вызовами в повышении операционной эффективности и реализации цифровой трансформации. Однако, это также показало, что есть возможности и решения, которые могут помочь компаниям преодолеть эти препятствия и добиться успеха. Полную версию локализованного отчета PEX-2024 с комментариями специалистов можно прочитать на сайте Comindware. На сайте скоро будут представлены и данные II Всероссийского исследования цифровизации бизнеса, которое сейчас проводится среди всех российских компаний.

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PEX Network — глобальное сообщество, включающее более 190,000 BPM-профессионалов и руководителей, которые хотят улучшить свой бизнес благодаря реализации процессного подхода к управлению и совершенствованию операционной деятельности компании. Миссия PEX Network состоит в том, чтобы вдохновлять членов сообщества и предоставлять им доступ к лучшим практикам и советам по использовании инструментов, методологий и технологий для достижения актуальных целей бизнеса.

Comindware® — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.