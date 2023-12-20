Выпущена новая версия платформы виртуализации vStack

Новая версия содержит ключевые функции корпоративного уровня: запуск ВМ на любом узле кластера, CPU-pinning и обновление кластера по одному узлу. Об этом CNews сообщили представители vStack.

«Работая над релизом, мы сосредоточились на реализации концепций и функциональности, которые востребованы и привычны пользователям, ранее использовавшим западные платформы виртуализации», — сказал руководитель проекта Евгений Гаврилов.

Теперь виртуальные машины (ВМ) можно запускать на любом узле кластера, независимо от расположения пула хранения. Это значительно упрощает распределение нагрузки и позволяет использовать мощности узлов кластера эффективнее. Вот что это дает: снижение объема ресурсов (узлов кластера), резервируемых для обеспечения аварийного переключения работающих виртуальных машин с одного узла на другой (failover); возможность реализовать в готовящейся к выпуску минорной версии функциональность DRS (Distributed Resource Scheduler) — механизм автоматической балансировки ресурсов в кластере виртуализации.

Функциональные возможности DRS — перераспределение нагрузки, перезапуск — позволяют более эффективно использовать ресурсы кластера, которые необходимо резервировать для обеспечения аварийного переключения (failover) виртуальных машин. А это, в свою очередь, еще сильнее увеличит экономическую эффективность решения.



В обновлении реализована функция привязки ядер виртуальной машины к ядрам NUMA-домена и визуализация утилизации ядер физического процессора (CPU-Pining). Польза данной функциональности — улучшенные возможности по изоляции влияния ВМ друг на друга и повышение производительности вычислительного слоя в целом вследствие максимального исключения из работы самого слабого места архитектуры x86: QPI (Intel QuickPath Interconnect).

Также расширены возможности работы с компонентами узлов. Теперь информация о компонентах включает в себя детальные сведения о сетевых портах, памяти и процессорах узлов.

Теперь обновление платформы возможно по одному узлу в кластере с минимальным влиянием на работу виртуальных инфраструктур. Это значимая функциональность для корпоративных заказчиков, ценящих возможность обновления платформы без прерывания работы. Такая «бесшовность» критически важна для непрерывно функционирующих корпоративных систем, где недопустимы длительные простои. Кроме того, поддержка обновлений без простоев снимает жесткие требования к отказоустойчивости других компонентов ИТ-инфраструктуры.

«На сегодняшний день наш приоритет — разработка и внедрение в платформу функций, наиболее востребованных в корпоративном сегменте. Мы осознанно не стремимся сравниться по функциональности с западными решениями. Они развивались долгое время и обладают множеством прекрасно работающих, но редко используемых функций», — сказал генеральный директор vStack Станислав Мриль.

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vStack — компания, разработавшая и поддерживающая платформу виртуализации корпоративного уровня. В команде vStack — российские специалисты с большим опытом работы в сфере облачных технологий. vStack состоит в реестре российского ПО.