CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Состоялся релиз российского решения RuBackup 2.0

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе нового релиза системы резервного копирования (СРК) RuBackup 2.0 - 2.0 Update 2.

В нем добавлена возможность журналирования событий информационной безопасности, что позволяет отслеживать действия пользователей в продукте. Также среди основных нововведений — аутентификация посредством Microsoft Active Directory, благодаря которой максимально улучшается взаимодействие системы с пользователем и снижается риск хакерских атак.

В модуле для безагентного резервного копирования VMware vSphere изменены настройки по умолчанию для восстановления виртуальных машин. Кроме того, в усовершенствованной версии СРК расширена и обновлена документация по продукту.

В числе важнейших комплексных изменений — стабилизация механизма переключения с основного сервера RuBackup на резервный и обратно. В новом релизе также выполнены точечные доработки на основе обратной связи от пользователей и исправлен ряд мелких ошибок, вызывающих некорректную работу системы и ее компонентов, — всего модернизировано более десяти функций.

«Развитие продукта RuBackup является приоритетным направлением нашей деятельности. С каждой новой версией мы предлагаем больше возможностей и условий для комфортной работы с решением. То, что 2.0 Update 2 содержит ряд исправлений, внесенных на основе обратной связи от пользователей, неслучайно. Это подтверждает наше стремление делать продукт максимально полезным и близким к актуальным пользовательским запросам и задачам. Думаю, заказчики сразу почувствуют разницу, используя обновленное решение RuBackup, и по достоинству оценят его функционал», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».

Система RuBackup предназначена для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных виртуальных машин, баз данных, физических серверов, ЦОДов и облачных сервисов. Использование системы позволяет защищать данные в любых ИТ-инфраструктурах: от самых простых до сложных многоуровневых корпоративных информационных систем. Решение зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения» Минцифры РФ под №6808 от 16 июля 2020 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Легендарную киберкоманду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян в ее составе

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

В Россию возвращаются офисы банков. Банковская цифровизация на грани провала. Опрос

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

CNews Analytics опубликовал топ-100 поставщиков рынка информационной безопасности

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще