«Сколково» создаст бренд для развития экосистемы поставщиков «SK Компас»

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») Алексей Паршиков рассказал о новых инициативах «Сколково» в части развития экосистемы поставщиков для российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Эксперт отметил, что в следующем году «Сколково» будет развивать свои акселерационные программы таким образом, чтобы предложить заказчикам отрасли комплексные решения, включающие, например, разработку всех необходимых инженерных систем для зданий или платформ цифровизации и автоматизации здания и т.д.

«Задача "Сколково" — развивать экосистему поставщиков, предложить различным отраслям экономики решения, позволяющие повышать производительность, эффективность при снижении себестоимости. Со следующего года мы выводим отдельный товарный знак, суббренд "Сколково", который будет позиционироватьcя как поставщик вендорных комплексных решений. И мы можем и будем выступать фронтирующей организацией, участвовать в тендерах и конкурсах, забирать объёмы и уже на реализацию этих объемов привлекать наших резидентов», — сказал Алексей Паршиков.

Он пояснил, что многие компании «Сколково» уже давно переросли уровень стартапов и являются крупными игроками отрасли, другим еще не хватает «зрелости» для участия в больших тендерах и конкурсах. Несмотря на то, что компании могут предложить эффективные решения для строительной отрасли, они не могут подтвердить свою финансовую устойчивость, или, например, предоставить банковскую гарантию, добавил Алексей Паршиков.

Присоединяя компании под новый бренд, «Сколково» будет таким образом гарантировать, что компании-резиденты соответствуют его техническим и коммерческим политикам. На доращивание компаний до уровня бренда будет выделен отдельный бюджет грантов.

Вице-президент «Сколково» также отметил, что сегодня в стране эффективно развивается направление господдержки, на эти цели выделяется значительное финансирование, которое необходимо эффективно использовать. «Отрадно отметить, что мы сегодня говорим об ускоренном преодолении технологического перехода и достижении технологического суверенитета. У нас здоровая экономика, рынок освободился, и его необходимо быстро заполнить. Именно для это существует господдержка, выделяются гранты и субсидии», — отметил Алексей Паршиков.

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«Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России, играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 инновации», «Яблочков», TenChat и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» — университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На третий квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,786 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.