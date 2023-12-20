CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Системное ПО Импортонезависимость
|

Подтверждена работоспособность продуктов «БОСС» на СУБД Jatoba

Российские компании SL Soft и «Газинформсервис» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов: полнофункциональных решений для управления персоналом «БОСС» и СУБД Jatoba, предназначенной для создания и управления реляционными базами данных. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность HRM и HCM-продуктов «БОСС» на базе Jatoba — сертифицированной ФСТЭК СУБД, обеспечивающей многопользовательский доступ с разным уровнем конфиденциальности к расположенным в ней данным.

«БОСС» — это ИТ-системы корпоративного уровня, автоматизирующие задачи, связанные с учетом кадров, управлением персоналом, расчетами и отчислениями в фонды, а также управлением организационным построением персонала, профилированием и оценкой сотрудников, их развитием и вовлеченностью, мотивацией и эффективностью. Продукты изначально проектировались для работы с большими и сверхбольшими объемами данных: миллионами лицевых счетов и физических записей, а веб-решение рассчитано на работу в условиях множественных одновременных подключений: число пользователей может измеряться десятками и даже сотнями тысяч человек.

Ядро отечественной СУБД Jatoba построено на основе одной из самых известных и распространенных в мире баз данных с открытым кодомPostgreSQL. Она используется в решениях для ИТ-систем крупнейших корпораций с размерами массивов данных до десятков терабайт и десятками миллионов транзакций в день. Система соответствует принятым в мировой практике промышленным стандартам качества, надежности, безопасности и сохранности информации.

Таким образом, СУБД Jatoba стала одним из возможных вариантов для работы продуктов линейки «БОСС», способным поддерживать высокую рабочую нагрузку, быстродействие системы и обеспечивать защиту персональных данных.

«Сотрудничество с компанией «Газинформсервис», в рамках которого доказана работоспособность наших продуктов на базе национальной СУДБ Jatoba, — часть стратегии развития линейки «БОСС». Мы продолжаем совместную работу с российскими ИТ-производителями по созданию стеков отечественного ПО. Это удобно и выгодно нашим заказчикам — крупным коммерческим предприятиям, для которых вопросы импортозамещения ПО стали объективной реальностью», — сказал управляющий директор «БОСС» Михаил Гусев.

«СУБД Jatoba, как уникальное решение, способно предоставить свои технологии в работе с данными совершенно различным целевым системам. Мы рады сотрудничеству с «БОСС» и возможности предоставить свою помощь в организации высокопроизводительных и безопасных систем по автоматизации бизнес-процессов корпоративного уровня», — сказал заместитель генерального директора — директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

HRM-система «БОСС» и СУБД Jatoba включены в Реестр российских программ для ЭВМ и БД, относятся к приоритетным при осуществлении закупок отечественной ИТ-продукции, а единый стек этих продуктов расширяет возможности выбора для госкорпораций, компаний с госучастием и всех субъектов КИИ при решении вопросов импортозамещения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Легендарную киберкоманду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян в ее составе

7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews

В Россию возвращаются офисы банков. Банковская цифровизация на грани провала. Опрос

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами

CNews Analytics опубликовал топ-100 поставщиков рынка информационной безопасности

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще