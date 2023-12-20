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Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех»

Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех».

Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений.

Продукт прошел все проверки на соответствие требованиям к сервисам платформы, а также технические испытания на стенде «Гостех».

После утверждения экспертного заключения Межведомственной рабочей группы по архитектуре Минцифры России «1С:Предприятие 8.3z» будет включено в каталог «Гостех» в качестве дополнительного сервиса платформы.

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