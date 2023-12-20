«К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний

Эксперты «К2тех» выяснили, что для российских компаний уровня Enterprise остро стоит вопрос импортозамещения программной инфраструктуры. По итогам опроса 147 представителей компаний с выручкой от 2 млрд руб. 89% отметили необходимость миграции на отечественные решения. При этом, говоря об импортозамещении службы каталогов Microsoft Active Directory, 76% респондентов отметили, что затрудняются в выборе российского аналога. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

В опросе приняли участие компании из более чем 20 отраслей экономики России. Экспертов из направления ИТ-инфраструктуры в «К2тех» в том числе интересовала актуальная ситуация с импортозамещением службы каталогов Microsoft Active Directory. Это базовое ПО для инфраструктуры каждой компании, которое позволяет хранить учетные записи пользователей и компьютеров в корпоративной сети и находить общие ресурсы (контакты, сетевые папки, принтеры и другие сетевые сервисы).

Отвечая на вопрос об актуальности импортозамещения в целом, 89% респондентов заявили, что эта задача актуальна для их организаций и мигрировать на отечественное ПО необходимо в ближайшее время. 39% сейчас тестируют решения российских вендоров в своих инфраструктурах, 15% уже перешли к этапу внедрения, в то время как 35% все еще находятся в поиске продуктов под свои требования. 11% компаний отметили, что будут использовать имеющееся ПО как можно дольше.

Говоря об импортозамещении Microsoft Active Directory, 76% компаний отметили, что сейчас испытывают затруднения в выборе российских решений для организации корпоративной службы каталогов. И поэтому они не торопятся включать этот класс решений в проекты по импортозамещению ИТ-инфраструктуры. 13% находятся на этапе тестирования, и только 1% уже внедряет выбранные продукты. 10% планируют остаться на MS Active Directory.

«Раньше Microsoft был монополистом рынка инфраструктурного ПО в России и предлагал целую экосистему совместимых продуктов, в их числе служба каталогов MS Active Directory. Все крупные заказчики внедрили ее много лет назад, и сейчас, когда импортозамещение неизбежно, они тем не менее не спешат менять привычный продукт, занимающий центральное место в программной инфраструктуре компании. Крупному бизнесу необходимо время, чтобы выбрать решение с подтвержденными характеристиками по надежности и масштабируемости. На текущий момент среди доступных на рынке альтернатив наши заказчики выбирают между ALD Pro, «Альт домен», «Ред Адм» и «Атом.домен». По итогам опроса в 2024 г. мы ожидаем более активного перехода к этапам тестирования и пилотирования этих решений для дальнейшего замещения MS Active Directory», — сказал руководитель практики построения ИТ-инфраструктуры «К2тех» Денис Мурунов.

«Стоит также отметить, что за последний год подходы к выбору отечественных решений изменились кардинально. Например, компании Enterprise-сегмента выбирают путь «глобального скоринга». То есть проводят сравнение всех решений на рынке под свои специфические задачи и потребности через интегральную оценку надежности вендора, функциональности его продуктов, стоимости, проработанности дорожных карт и т. д. Менее крупные компании с типовой ИТ-инфраструктурой идут по более простому пути — выделяют несколько ключевых требований и подбирают решения конкретно под них. Как правило, эти требования связаны с особенностями имеющегося ИТ-ландшафта», — отметил руководитель практики инфраструктурного консалтинга «К2тех» Сергей Верченов.

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«К2тех» — компания в сферах системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.