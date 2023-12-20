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«Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения

«Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения.

Machine Vision (машинное зрение) — популярная технология, множество компаний создают прикладные решения, сфокусированные в основном на анализе данных. Реже встречаются разработки, которые позволяют управлять серьезным оборудованием, так как для этого необходим большой опыт промышленной автоматизации. «Интехком» уже более 20 лет работает в этой сфере, а компания «Вирсайн», постоянный технологический партнер, собрала сильную команду программистов.

В цеху горячей прокатки НЛМК главное оборудование — прокатный стан 2000, а именно конвейер длиной в 1,5 км. Трудности возникали на участке, где три моталки превращают горячую полосу металла в 800-900 рулонов в сутки: при нарушении позиционирования рулоны выходят некондиционными. Корректировка вручную отнимала время у оператора, кроме того, не всегда ее можно было провести вовремя.

За расположением рулонов и ходом конвейера, а также за движением поворотного стола и качеством смотки следят 11 веб-камер и 2D-сканер. Сканер передает снимки профиля рулона и с помощью специально разработанного ПО определяет качество смотки, количество выпадающих витков и их высоту. На основе этих данных оператору принимает решение об исправлении рулона, своевременно определяет сбои в работе моталок и производит их регулировку. Веб-камеры собирают информацию о положении рулона с момента его появления и подают сигналы на конвейер, чтобы ускорить или замедлить его. Информация о положении рулона и его данные отображаются на мнемосхеме в интерфейсе приложения, а также отправляется в АСУТП предприятия.

«Самая сложная и интересная часть проекта — управление поворотом стола с рулоном, — сказал Савва Воробьев, технический директор компании «Вирсайн». — Поскольку в столе невозможна установка внутренних датчиков положения, угол поворота определяется с помощью камер и подается соответствующий сигнал для изменения положения стола. Управление происходит в режиме реального времени и требует 100-процентного качества машинного зрения, что сложно обеспечить в условиях производства. Поэтому для обучения систем была смоделирована виртуальная копия производственного участка и запрограммированы нестандартные условия, в том числе задымление или перекрытие обзора. Добавлю, что при повреждении камер система автоматически переводится на ручное управление».

На непосредственное внедрение системы на НЛМК были выделены считанные часы, так как производственный процесс на предприятии практически непрерывный.

«До этого, естественно, потребовалось получить все положенные допуски по безопасности и т.д. Это еще одна причина, почему не каждая компания способна перейти от чистого анализа собранных данных к применению, — сказал Сергей Астахов, руководитель филиала «Интехкома» в Липецке, — Нужно чувствовать происходящее на предприятии, уметь в сжатые сроки производить демонтаж, монтаж и пусконаладку, бережно внедрять новые системы так, чтобы они работали без замечаний в составе целого».

«Интехком» (Intechcom) работает на рынке промышленной автоматизации более 20 лет, создает собственные решения для «Индустрии 4.0». Среди ключевых заказчиков — НЛМК, ГМК «Норильский никель», ФГУП «Росморпорт».

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