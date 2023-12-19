У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами

«Лаборатория Касперского» сформировала дистрибуторскую сеть в Малайзии и Индонезии для работы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первым запущено направление кибериммунных тонких клиентов. Эксклюзивным поставщиком этих решений была выбрана местная технологическая компания Aswant Solution. В этом регионе она начала работу с партнерским каналом «Лаборатории Касперского», который планирует расширять за счет новых реселлеров. К сотрудничеству уже присоединились компании 2Y Communications, Qautsar Solutions Sdn Bhd, Industronics и Naditech Solutions Sdn Bhd. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Результатом взаимодействия стали пилотные проекты по внедрению кибериммунных тонких клиентов в трех крупных университетах Малайзии — University Sultan Zainal Abidin, University Teknology Mara, University Malaysia Percil и двух муниципалитетах — Municipal Council of Klang, Municipal Council of Kangar. Кроме того, ведутся переговоры об еще двух пилотных проектах — с международным аэропортом Куала-Лумпура и Министерством образования Малайзии.

Кибериммунные тонкие клиенты на базе решения «Лаборатории Касперского» будут востребованы в государственном секторе, сферах образования, транспорта и финансов. Речь идет о программно-аппаратных комплексах, на которые предустановлено решение Kaspersky Thin Client — кибериммунная операционная система для тонких клиентов на базе KasperskyOS. Аппаратную часть — тонкие клиенты Centerm F620 — поставляет компания Centerm. «Лаборатория Касперского» ранее заключила с ней OEM-соглашение. Это модель, при которой вендор программного обеспечения предоставляет производителю право распространять свое ПО в составе его аппаратной платформы.

«Мы стремимся к тому, чтобы кибериммунные решения были доступны в разных странах. Такие продукты значительно снижают риски информационной безопасности для организаций. В их основе лежит принцип Secure-by-Design — разработка исходно безопасных продуктов. Сотрудничество с Aswant Solution позволит нам усилить свое присутствие в Малайзии и Индонезии. Мы будем и дальше расширять нашу дистрибуторскую сеть, чтобы кибериммунные решения "Лаборатории Касперского" были доступны большему количеству клиентов», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS «Лаборатории Касперского».

«Мы вдохновлены, что наши заказчики смогут на собственном опыте оценить преимущества кибериммунных решений. Внедрение таких продвинутых инновационных технологий будет способствовать глубоким преобразованиям в различных сферах в нашем регионе», — сказал Нор Асрул Мохд Нур (Nor Asrul Mohd Noor), управляющий директор Aswant Solution.

***

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире. Компания также создает кибериммунные решения, которые базируются на микроядерной операционной системе KasperskyOS и обеспечивают безопасность по умолчанию.

Aswant Solution — основана в 2009 г, присутствует в Куала-Лумпуре и Джакарте. Миссия компании — быть надежным консультантом и партнером по внедрению решений в области кибербезопасности, сопровождать своих клиентов для достижения поставленных целей. Aswant стремится поставлять высококачественные продукты, несущие в себе особую ценность для партнеров и клиентов.