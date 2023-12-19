Цифровой двойник помогает в реконструкции цехов

UMNO digital создала цифровой двойник вагоноремонтного предприятия «Техкомплекс» в Самаре. Компания разработала копию завода в виртуальной среде и оценила эффект реконструкции цеха ремонта колесных пар. Двойник показал варианты изменений и позволил с высокой точностью рассчитать их эффективность. Об этом CNews сообщили представители UMNO digital.

Цифровой двойник — это копия предприятия в виртуальной среде, которая обновляется данными в режиме реального времени, использует моделирование и логические алгоритмы для принятия решений. Они в точности повторяют логику производственных и логистических процессов, чтобы оценить огромное количество сценариев. Эта информация дает понимание, какие изменения внести в проект еще до запуска.

С помощью цифрового двойника эксперты ИT-компании UMNO digital воспроизвели работу цеха вагоноремонтного предприятия. Это позволило определить оптимальный вариант реконструкции: утвердить новую схему размещения оборудования, увидеть участки, где требуется замена станков, распределить работу сотрудников. Руководители получили точную экономическую оценку проекта, чтобы выбрать целесообразный план реконструкции цеха и избежать необоснованных расходов.

«Использование двойника дало нам возможность в безрисковой среде посмотреть различные конфигурации проекта, — сказал Евгений Марков, исполнительный директор ООО «Техкомплекс». — Это позволило избежать необоснованных расходов. Уверен, что после внедрения инновации мы повысим эффективность работы и улучшим качество услуг».

Поскольку цифровой двойник отражает все процессы предприятия, с его помощью возможно в будущем анализировать и другие проекты. Например, на «Техкомплексе» планируют использовать двойник для тестирования планов по ремонтам, расчета производительности завода и потребности в персонале.

«Очевидно, что в промышленности происходит цифровое переосмысление — меняются операционные модели, что требует интегрированного представления активов и процессов. Цифровые двойники становятся важной частью этой перестройки, — сказал руководитель направления цифровых двойников UMNO digital Александр Никитин. — Будущее двойников практически безгранично: они постоянно осваивают новые возможности, чтобы создавать новые идеи».

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UMNO digital (ООО «Умные цифровые решения») — ИТ-компания предлагает умные цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO. digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.