CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО Импортонезависимость
|

Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России

Десять модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT» и «Алтай 229-8NT» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяют акт экспертизы ТПП РФ и заключение Минпромторга России, выданное сроком на 3 года. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Двухсокетные серверы «Алтай» RDW Computers с конфигурацией 1U и 2U созданы на процессорах Intel Xeon Scalable Gen3 с возможностью широкой масштабируемости и поддержкой до 8Тб оперативной памяти. За высокую скорость передачи данных отвечают материнская плата RDW MBS-C621P и 32 слота DDR4 RDIMM 3200MHz. Серверы имеют гибридную подсистему хранения высокой плотности с поддержкой самых популярных накопителей SATA/SAS/NVMe U.2, а также c возможностью установки новейших контроллеров, поддерживающих PCIe 4-го поколения. В общей сложности, в новой модели сервера реализовано шесть инновационных решений.

«В новых реалиях экономики у компании есть все возможности для внедрения собственных импортозамещающих решений, — сказал руководитель RDW Technology Сергей Акопов. — Это развивает наш производственный потенциал, привлекает внимание заказчиков к нашим hardwear-решениям и помогает закрепиться в своем сегменте российского ИT-рынка. Сегодня в стране не отыщешь региона, где бы не работала произведенная нами техника. И совершенно закономерно, что наша компания в числе ведущих российских производителей представляет свою продукцию на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ».

Компания RDW Technology анонсирует серийный выпуск и появление на российском рынке новых серверов «Алтай» уже в I квартале 2024 г.

Все устройства торговой марки RDW Computers совместимы с доверенными российскими операционными системами Astra Linux, «Базальт СПО», «Ред ОС».

***

Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще