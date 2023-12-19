Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов

В Норникеле разработали и внедрили первый российский корпоративный суперапп «Суперника». За 6 месяце с момента запуска приложения его пользователями стали 51% сотрудников (более 40 тыс.) компании «Норникель» из 22 городов России. Приложение объединило в себе более 40 существующих цифровых сервисов компании, личный кабинет сотрудника с данными о доходах, количестве дней отпуска, стаже работы, документами и справками, сведениям об оценке и доступом к карьерным серсивам. Кроме того, в «Супернике» работает полноценный медиацентр с возможностью таргетирования новостей, продвижения корпоративных мероприятий и блоками для обратной связи. Приложение доступно для скачивания в четырех мобильных сторах, а также для удобной работы в десктоп версии. Об этом CNews сообщили представители компании «Норникель».

«Сегодня российскому бизнесу важно иметь свою собственную независимую внутреннюю цифровую платформу. В нашей компании мы решаем эту задачу с помощью собственного супераппа, совмещая современный подход к организации бизнес-процессов и удобство пользования внутренними корпоративными системами для сотрудников компании. «Суперника» — первый такой корпоративный суперапп в России, но, вероятно, не последний, потому что тренд на цифровизацию корпоративных коммуникаций только набирает обороты, ведь потребность в таком инструменте диктует непосредственно текущая бизнес-реальность. Новая, бесшовная цифровая среда внутри компании, которую нам теперь обеспечивает «Суперника», позволяет нам еще более эффективно организовать рабочий процесс с помощью самых передовых цифровых технологий», — сказал Василий Корнейчук, старший менеджер «Норникель спутник», ИТ бизнес партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.

«Суперника» — суперапп для сотрудников компании «Норникель». Его релиз состоялся в апреле 2023 г. Цель разработки и внедрения такого супераппа — создание единой информационной и коммуникационной среды для всех без исключения сотрудников компании, доступа к цифровым сервисам и средствам оперативной (и при том хорошо защищенной) коммуникации, вовлечения сотрудников в повестку по ключевым вопросам бизнеса.

Необходимость в создании такого супераппа обострилась после ухода иностранных производителей ПО из России. Отечественным компаниям необходимо было оперативно найти нового поставщика ПО. Так было найдено альтернативное решение с открытым кодом Keycloak. Ядро платформы удалось быстро переделать для интеграции с корпоративным системами и обеспечения процессов авторизации.

Сегодня в «Супернике» доступно более 40 сервисов, включая доступ ко всем сервисам личного кабинета сотрудника, информационным ресурсам, аудио и видеозвонкам, обмену файлами и данными, Новые цифровые сервисы проектируются сразу с учетом последующей интеграции в суперапп. Благодаря ему круглосуточно любой сотрудник имеет доступ ко всем имеющимся ресурсам со своего мобильного телефона. Навигация супераппа проста и интуитивно понятна, повторяет логику популярных консьюмерских приложений. Например, часто используемые сервисы можно добавить в меню быстрого доступа. А информационную ленту настроить, исходя из своих интересов.

Система «Суперники» построена на микросервисной архитектуре. Все сервисы работают независимо друг от друга, а это более тысячи различных соединений. Чтобы обеспечить необходимую для работы связанность сервисов, потребовалось разработать, согласовать, прописать и настроить 3,5 тыс. правил на межсетевом экране для всех трех существующих сред (разработка, тест, продукт). Взаимодействие происходит быстро и бесшовно.

Самым сложным в процессе создания супераппа «Суперника» был вопрос информационной безопасности. Сегодня все данные, в том числе личные и групповые чаты надежно защищены, что подтверждено успешным прохождением пентестов. Аналогов двусторонней связи для всех категорий сотрудников нет ни в отрасли, ни на российском рынке.

Важность создания «Суперники» обусловлена спецификой работы группы, 75% сотрудников не имеют ПК на рабочем месте. Ранее единственной точкой доступа к корпоративной были информационные киоски и чат-боты на базе Telegram и Viber. Такой способ коммуникации не давал возможности обратной связи и полноценного взаимодействия между сотрудниками.