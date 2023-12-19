Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4

Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4.

«Штурвал» — это контейнерный оркестратор, который позволяет создавать и управлять кластерами Kubernetes, осуществляет их развертывание и управление конфигурациями. В релиз 2.4 пошли обновления на уровне информационной безопасности, расширения списка поддерживаемых ОС Linux и управления кластерами для продвинутых пользователей.

Платформа «Штурвал» совместима с десятком самых распространенных операционных систем Linux с различными версиями ядер, таких как Astra Linux, «Ред ОС», «Роса», Ubuntu и других. В релизе 2.4 добавлена поддержка операционных систем Ubuntu 22.04.3 LTS и RedOS 7.3.3. Это позволит заказчикам использовать привычные Linux-дистрибутивы для внедрения платформы в инфраструктуру компании.

При разработке платформы «Штурвал» команда «Лаборатории числитель» уделяет особое внимание требованиям информационной безопасности. В платформе в части ИБ реализованы: возможность установки платформы в закрытом окружении, что исключает риски попадания постороннего ПО на рабочие машины заказчика; анализ образов на наличие уязвимостей, проверка на соответствие политикам безопасности и сканирование приложений на соответствие CIS Benchmark в интерфейсе для специалистов ИБ. Компания сможет получать отчеты об этих проверках в различных форматах для дальнейшего анализа и построения инфографики; настройка времени жизни токена пользователя. Это позволяет управлять максимальным временем сессии, исходя из собственных регламентов безопасности.

В новом релизе расширен функционал по управлению узлами: упрощен интерфейс конфигурации узлов. Это позволило снизить порог вхождения пользователей в тонкую настройку, в том числе Kubelet, Container Runtime; добавлены действия с узлами, которые позволяют быстро и удобно перераспределять нагрузку и безболезненно настраивать систему, даже когда необходимы изменения в продуктивной среде; добавлена защита от автомасштабирования, что помогает защитить от удаления узлы при снижении нагрузки в кластерах с автоматической конфигурацией.

«Платформа "Штурвал‎"‎ позволяет ускорить процесс разработки и быстрее выводить новые продукты на рынок. Мы нацелены на то, чтобы работа с нашей платформой была максимальна удобна для команд, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории числитель». — Так, например, в релизе 2.4 появилась настройка Kubelet. То, что раньше приходилось конфигурировать с помощью длинного и сложного манифеста, теперь доступно из графического интерфейса. Мы разработали подробную документацию по настройке. При возникновении дополнительных вопросов команды могут открыть заявку в сервис-деск прямо из интерфейса "Штурвала"‎».