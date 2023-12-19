CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4

Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4.

«Штурвал» — это контейнерный оркестратор, который позволяет создавать и управлять кластерами Kubernetes, осуществляет их развертывание и управление конфигурациями. В релиз 2.4 пошли обновления на уровне информационной безопасности, расширения списка поддерживаемых ОС Linux и управления кластерами для продвинутых пользователей.

Платформа «Штурвал» совместима с десятком самых распространенных операционных систем Linux с различными версиями ядер, таких как Astra Linux, «Ред ОС», «Роса», Ubuntu и других. В релизе 2.4 добавлена поддержка операционных систем Ubuntu 22.04.3 LTS и RedOS 7.3.3. Это позволит заказчикам использовать привычные Linux-дистрибутивы для внедрения платформы в инфраструктуру компании.

При разработке платформы «Штурвал» команда «Лаборатории числитель» уделяет особое внимание требованиям информационной безопасности. В платформе в части ИБ реализованы: возможность установки платформы в закрытом окружении, что исключает риски попадания постороннего ПО на рабочие машины заказчика; анализ образов на наличие уязвимостей, проверка на соответствие политикам безопасности и сканирование приложений на соответствие CIS Benchmark в интерфейсе для специалистов ИБ. Компания сможет получать отчеты об этих проверках в различных форматах для дальнейшего анализа и построения инфографики; настройка времени жизни токена пользователя. Это позволяет управлять максимальным временем сессии, исходя из собственных регламентов безопасности.

В новом релизе расширен функционал по управлению узлами: упрощен интерфейс конфигурации узлов. Это позволило снизить порог вхождения пользователей в тонкую настройку, в том числе Kubelet, Container Runtime; добавлены действия с узлами, которые позволяют быстро и удобно перераспределять нагрузку и безболезненно настраивать систему, даже когда необходимы изменения в продуктивной среде; добавлена защита от автомасштабирования, что помогает защитить от удаления узлы при снижении нагрузки в кластерах с автоматической конфигурацией.

«Платформа "Штурвал‎"‎ позволяет ускорить процесс разработки и быстрее выводить новые продукты на рынок. Мы нацелены на то, чтобы работа с нашей платформой была максимальна удобна для команд, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории числитель». — Так, например, в релизе 2.4 появилась настройка Kubelet. То, что раньше приходилось конфигурировать с помощью длинного и сложного манифеста, теперь доступно из графического интерфейса. Мы разработали подробную документацию по настройке. При возникновении дополнительных вопросов команды могут открыть заявку в сервис-деск прямо из интерфейса "Штурвала"‎».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту

«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье

У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще