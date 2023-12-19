Новое поколение контроллеров системы автоматизации Awada Rapida с ОС Astra Linux

Компания Awada Systems представила обновленную серию контроллеров и модулей расширения системы Rapida, которые предназначены для автоматизации инженерных систем управления зданием, в том числе для контроля и управления освещением, учета потребления тепла и электроэнергии, обогрева, вентиляции, кондиционирования воздуха, энергоснабжения и др. Новое поколение устройств Rapida использует российскую операционную систему Astra Linux, имеет улучшенные технические характеристики, обновленный дизайн и более доступную по сравнению с зарубежными аналогами цену. Контроллеры и модули расширения Awada Rapida разрабатываются и производятся в России. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-cистемы».

Значимым обновлением системы автоматизации Awada Rapida стало появление версии с российской ОС Astra Linux «на борту». Встроенные в данную операционную систему средства защиты информации (СЗИ) обеспечивают стабильную и безопасную работу системы Rapida в зданиях и сооружениях различного масштаба и назначения. Благодаря сертификации ОС Astra Linux в системах СЗИ Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ, на базе Awada Rapida может быть реализована автоматизация инженерных систем на российских государственных и инфраструктурных объектах, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности, функциональности и надежности.

Улучшенная производительность обновленной системы автоматизации Awada Rapida обеспечивается за счет использования в качестве центрального элемента контроллера Rapida-C. Он базируется на процессоре ARM Cortex-A55, который позволяет решать несколько задач, связанных с автоматизацией инженерных систем зданий и сбором данных. Поддержка контроллером целого ряда открытых протоколов обмена данными, включая Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP и BACnet MS/TP, позволяет строить гибкие универсальные системы автоматизации с возможностью интеграции множества устройств от различных производителей. При этом один контроллер Rapida-C поддерживает до 30 модулей ввода/вывода серии Rapida.

Выбор модулей расширения Awada Rapida включает устройства, с помощью которых возможна автоматизация различных инженерных систем здания. Так, например, для управления освещением по протоколам DALI/DALI-2 можно использовать модуль Rapida-DA8, в то время как Rapida-PLC позволяет управлять освещением по стандарту PLC с программированием алгоритмов регулировки выходной мощности светодиодных ламп. Для добавления дискретных и аналоговых выходов/входов в линейку Awada включены модули Rapida-DO8/Rapida-DI8 и Rapida-AO8/Rapida-AI8, соответственно, для подключения к системе автоматизации оборудования с поддержкой протокола Modbus RTU и интерфейсом управления RS-485 – модуль Rapida-MB1, и др.

Решение Rapida используется для создания гибких систем автоматизации освещения Awada Lighting и инженерного оборудования Awada Advance. Модули серии Rapida – оптимальный выбор, как для систем в новом строительстве, так и модернизации уже существующих систем на иностранных контроллерах. В качестве надежной и конкурентоспособной альтернативы ушедшим с рынка зарубежным аналогам, автоматизация инженерных систем зданий и сооружений может производиться полностью на базе контроллеров и модулей Awada Rapida: их компоненты (корпуса, печатные платы и т. д.) выпускаются в России, а монтаж SMD-компонентов и финальная сборка устройств происходит на собственном заводе компании в городе Ярославль.

Обновленная серия устройств Awada Rapida для автоматизации инженерных систем доступна для заказа в компании «АРМО-системы».