«Норбит» разработала ПО для «Центральной торговой системы»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») создала решение для автоматизации бизнес-образующих процессов торговой системы ЦТС. Новое ПО позволяет минимизировать ручные операции, проводить организованные торги в режиме реального времени и автоматизировать скоринг участников процесса на основе данных из СПАРК.

ЦТС, первая и единственная в России торговая система с лицензией Банка России, сформировала площадку для организованной торговли товарами в соответствии с №325-ФЗ «Об организованных торгах» и положением Банка России №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов». С запросом на разработку системы, которая обеспечит управление всеми ее бизнес-процессами, ЦТС обратилась к экспертам «Норбит».

Команда «Норбит» создала необходимое решение с нуля на базе современного технологического стека с применением микросервисной архитектуры и свободного ПО с открытым исходным кодом. В системе учтены все требования федерального законодательства (325-ФЗ, 152-ФЗ) и нормативных актов Банка России (437-П, 757-П, ГОСТ Р 57580): в ней реализована соответствующая бизнес-логика, обеспечены непрерывность деятельности и необходимый уровень информационной безопасности. Решение позволило цифровизовать все ключевые бизнес-функции торговой системы: управление участниками торгов и товарами, проведение организованных торгов и подведение их итогов, а также аналитические функции. Интуитивно понятный интерфейс помогает пользователям оперативно включиться в процесс организованных торгов и минимизировать ошибки.

Ирина Шиляева, генеральный директор ЦТС, сказала: «Норбит» подтвердил свою технологическую экспертизу в области заказной разработки и проектов, связанных с автоматизацией торговой системы. У компаний теперь есть возможность продавать и покупать товары, используя современные инструменты цифровой торговли, максимально прозрачно и безопасно».

Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «В рамках проекта мы не только разработали уникальное ПО, но и помогли ЦТС собрать свою внутреннюю ИТ-команду по аналитике, разработке, тестированию. В дальнейшем это позволит самостоятельно развивать продукт и масштабировать его возможности в зависимости от запросов пользователей и меняющейся рыночной ситуации».