Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager

Компания АО «Энт сервисез» успешно завершила проект локализации управления ИТ-инфраструктуры для международного машиностроительного концерна. Специалисты провели анализ текущей инфраструктуры и предложили замену решения VMware на VMmanager производства компании ISPsystem в целях обеспечения непрерывности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

Одной из наиболее критичных задач локализации стала среда виртуализации, требующая модернизации или замены в связи с ограничениями поддержки продуктов VMware на территории России. Специалисты АО «Энт сервисез» провели анализ текущей инфраструктуры и предложили проект замены решения VMware на решение VMmanager производства компании ISPsystem, входящей в «Группу Астра».

VMmanager — российское решение для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической.

Продукт позволяет централизованно управлять средой виртуализации, эффективно использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации. Поддерживаются SAN-хранилища, а также хранилище Ceph. Высокий уровень надежности достигается за счет НА-кластера, встроенного резервного копирования, а также микросервисной архитектуры платформы.

В результате проведенной работы, специалисты АО «Энт сервисез» успешно провели миграцию существующих серверов с кластера виртуализации VMware. Большая часть серверов была преобразована конвертацией дисков виртуальных машин, успешно протестирована и передана в эксплуатацию. Несколько серверов были пересозданы, в связи с необходимостью замены операционной системы и модернизации платформы работающего на сервере приложения.

«Мы видим, что машиностроение является одной из наиболее динамичных отраслей экономики, где процесс импортозамещения происходит показательно активно. Недавний кейс модернизации ИТ-инфраструктуры для крупнейшего производителя автомобильных тормозных систем, реализованный нашей компанией, подтверждает данное наблюдение», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

Заменив решение VMware на VMmanager, заказчик сохранил возможность автоматической миграции виртуальных машин между хостами виртуализации, а также возможность оперативного резервного копирования напрямую на ленточную библиотеку без использования корпоративной сети. Кроме того, компании подчеркнули одно из достоинств решения VMmanager — это лицензионная политика вендора, состоящая из базовой лицензии и физических ядер процессоров хостов виртуализации, а также то, что процесс бюджетирования решения прост и прозрачен.

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ISPsystem — российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, учета и выдачи ресурсов, автоматизации услуг предоставления хостинга. Экосистемой продуктов ISPsystem пользуются заказчики в России, США, Европе и Азии. Инсталляционная база — это более 200 тыс. серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.