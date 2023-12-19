CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Инфраструктура
|

«Диасофт» разработал продукт для централизованного управления данными об участниках бизнес-процессов компании

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Реестр участников» для ведения информационной базы обо всех участниках бизнес-процессов организации (клиентах, контрагентах, их представителях, бенефициарах и выгодоприобретателях, плательщиках и др.). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные задачи «Реестра участников»: создание и редактирование информационных карточек участников; хранение истории изменения данных; управление статусами участников с возможностью создания черновиков; контроль доступа к данным за счет настройки правил доступа.

Продукт обеспечивает централизованное хранение и управление данными об участниках бизнес-процессов. Он предоставляет необходимую информацию всем системам-потребителям за счет готовых интеграционных инструментов (REST API, Digital Q.Kafka). В состав продукта также входит виджет, который можно встраивать в UI прикладных продуктов для оперативного поиска, добавления, редактирования данных об участниках.

В продукте реализованы преднастроенные стандартные типы участников: юридические и физические лица, ИП. Благодаря встроенным low-code инструментам пользователи продукта могут создавать новые типы участников, в зависимости от особенностей бизнес-процессов организации. Для каждого нового типа можно указать обязательные и дополнительные информационные блоки (например, паспортные данные, контактная информация, реквизиты и др.). Это позволяет добавлять новые типы участников без доработок системы, сегментировать и структурировать данные для их эффективного использования.

При заполнении форм в «Реестре участников» осуществляется форматно-логический контроль: корректность данных проверяется автоматически. В продукте также реализована возможность получения данных из открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.).

Функционал продукта позволяет устанавливать типизированные связи между участниками (рабочие, родственные и другие) и визуализировать их в виде наглядных схем.

Продукт реализован в микросервисной архитектуре и может быть легко интегрирован в любой ИT-ландшафт.

«Реестр участников» входит в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.ClientCatalog, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВД и БД (реестровая запись №17266 от 11.04.2023 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами

Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»

У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще