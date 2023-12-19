CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

«Дельта BI» вошла в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics

Self-service платформа для продвинутой аналитики «Дельта BI» вошла в топ-5 рейтинга BI-платформ 2023 г. по версии CNews Analytics. Решение получило высокие баллы за доступную функциональность и универсальность, а также за ряд других характеристик, которые делают процесс анализа данных доступным для российских бизнес-пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Исследовательская группа CNews Analytics подготовила ежегодный рейтинг BI-платформ. Программные продукты в нем сравнивались по 50 критериям, включая возможности визуализации данных и создание дашбордов, наличие коннекторов СУБД, работу с ETL без программирования, а также администрирование, поддерживаемые ОС и стоимость покупки и тестового периода. По итогам оценки «Дельта BI» вошла в пятерку лучших импортонезависимых систем на российском рынке.

«Дельта BI» — это решение класса Augmented analytics, которое способно полноценно заместить аналитические продукты от глобальных лидеров рынка — Power BI, Qlik или Tableau. С его помощью бизнес может собирать информацию из разнообразных источников, создавать модели данных, настраивать ETL и использовать дашборды для совместной работы сотрудников. Платформа построена по принципу low/no-code, что позволяет пользователям с любым уровнем технических навыков эффективно работать с отчетностью и применять ее для принятия управленческих решений.

Аналитики CNews отмечают, что вектор требований к BI-системам значительно сместился. Теперь их основные пользователи не ИТ-специалисты и разработчики, а бизнес. И чаще всего это сотрудники без продвинутых навыков программирования. Такие функциональные заказчики больше всего ценят удобство, адаптивность и простоту самостоятельного освоения системы без потери функциональных возможностей решения.

Такие перемены можно связать с тем, что в последние годы у бизнеса повысился спрос на построение data-driven-культуры в компании и принятия решений на основе данных. Руководители понимают, что в текущих реалиях рынка именно такой подход позволяет сохранять эффективность работы и перестраивать ИТ-ландшафт без потерь критически важной информации.

«За плечами команды “Дельта BI” — огромный опыт работы с российскими компаниями. Мы хорошо понимаем их потребность в качественных self-service инструментах. Наша платформа развивается с учетом их требований и готова предложить бизнесу широкую линейку сервисов, позволяющих получать срезы данных в различных плоскостях и принимать решения буквально “на лету”. С этим, в частности, помогают инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта, встроенные в продукт», — сказала Татьяна Хачапуридзе, BDM «Дельта BI».

***

«Дельта BI» - импортонезависимая система расширенной аналитики данных. Это продукт для импортозамещения BI-систем от глобальных ИТ-лидеров, как Tableau, Qlik, Power BI. Система использует подход self-service, то есть пользователи могут самостоятельно настраивать необходимые дашборды. Это делает инструменты AI и ML доступными и позволяет пользователю с любым уровнем технических навыков принимать с их помощью взвешенные решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

У россиян отбирают оплаченные лицензии Autodesk, SAP, Oracle и Microsoft. Опрос

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще