Заказчикам X-Com доступна российская SCADA на нативном коде

Группа компаний X-Com заключила партнерское соглашение с компанией «Адастра», российским разработчиком программ реального времени для управления промышленным производством. В портфель решений X-Com вошла флагманская SCADA-система Trace Mode 7 для автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов и автоматизации зданий.

Trace Mode 7 – интегрированная многоплатформенная 64-разрядная SCADA, Softlogic и MES-система седьмого поколения для Linux (x64 и ARM) и Windows. На днях она успешно прошла сертификационные испытания на совместимость с ОС Astra Linux Special Edition. Сегодня это единственная полностью российская SCADA, основанная на нативном коде и работающая с операционными системами напрямую, без зарубежных посредников, типа .NET, WINE, JRE, JSRE, CLR, MONO и т.д. Драйверы УСО Trace Mode 7 также нативные, бесплатные и не требуют ОРС. Решение включено в реестр отечественного ПО (№4119).

Решение состоит из инструментальной системы – интегрированной среды разработки и из набора исполнительных модулей. Инструментальная система используется на рабочем месте разработчика АСУ (инженерная станция). С помощью исполнительных модулей Trace Mode проект АСУ запускается на исполнение в реальном времени на серверах, АРМ оператора, на панелях и/или в контроллерах. Система позволяет создавать проект сразу для нескольких исполнительных модулей.

Система зарекомендовала себя в системах автоматизации более 50 отраслей промышленности, сельского хозяйства, в автоматизации зданий, на транспорте и в энергетике. В рамках сотрудничества X-Com планирует применять Trace Mode 7 в проектах промышленной автоматизации и поставлять решение обособленно. Штат компании включает сертифицированных вендором проектировщиков, presale-экспертов, сервисных инженеров и специалистов технической поддержки.