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В портфеле «Сиссофт» появился новый SaaS-сервис для корпоративных презентаций

Компания «Сиссофт» официально объявляет о начале сотрудничества с компанией «Слайдер презентации», российским разработчиком SaaS-платформы и дополнения к офисным приложениям для автоматизации создания презентаций. В рамках партнерства команда «Сиссофт» предложит рынку облачный продукт на выгодных условиях, проконсультирует, проведет тестирование и поставит решение. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

В портфеле «Сиссофт» появилось программное обеспечение Slider AI. Решение представляет собой надстройку для редактора презентаций из пакета офисных программ, который позволяет создавать, оформлять и настраивать слайды, а также строить диаграммы на основе табличных данных. Это полноценный аналог популярного зарубежного сервиса для верстки слайдов Think-cell.

Slider AI автоматизирует дизайн и упрощает создание регулярных отчетных презентаций или коммерческих предложений для корпоративных нужд. Технология на базе искусственного интеллекта позволяет на 60% сократить время на оформление слайдов, в том числе за счет создания диаграмм из таблиц и возможности одновременной командной работы со страницами презентации.

Российская разработка совместима не только с Microsoft Office, и Libre Office, но и с отечественным офисными приложениями, в том числе с пакетом «R7-офис». Решение может быть интегрировано с базами Unsplash, Giphy и Flaticon. По данным компании, программным обеспечением уже пользуется 70 тыс. клиентов.

Slider AI присутствует на рынке в двух вариантах. Так, решение «Слайдер презентации» упрощает процесс создания 15 типов диаграмм, привязывая данные из таблиц к диаграммам. Построение и корректировка диаграмм происходит автоматически. Решение «Слайдер автоматизация» за несколько минут подбирает и дорабатывает шаблоны слайдов, создает красочную презентацию в корпоративном стиле компании.

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«Сиссофт» — технологический партнер и консультант, эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-50 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2022); в топ-15 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний CNews (CNews, 2022); в топ-21 крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи (CNews, 2022).

«Слайдер презентации» — российский разработчик ПО. Компания вывела на рынок аналог Think-cell в 2023 г. Проект является резидентом фонда Сколково.

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