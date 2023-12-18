Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт»

Content AI, разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, и «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10».

ContentReader PDF включает в себя набор инструментов для работы с документами. Он позволяет распознавать и редактировать PDF-файлы, конвертировать их в разные форматы, создавать интерактивные формы, защищать данные цифровой подписью, управлять доступом к файлам. Продукт входит в реестр отечественного ПО и подходит для использования в государственных ведомствах и любых сферах бизнеса, в задачи которых входит обработка PDF-документов.

ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К» внесены в данных под №1292, их можно использовать в государственных учреждениях и крупных компаниях. Наличие драйверов современных устройств и совместимость с большим набором программ позволяют применять «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К» как частным пользователям, так и в государственных и коммерческих организациях различного профиля.

«Сегодня на российском рынке мы видим активную работу вендоров в области тестирования совместимости программных продуктов. Это связано с тем, что в процессе импортозамещения возникают сложности при попытке собрать в единый ИТ-ландашафт ПО разных производителей. Для того, чтобы заказчики смогли избежать этих трудностей и сформировать бесперебойно функционирующий устойчивый информационный комплекс, ответственные разработчики уделяют большое внимание проверке совместимости своих решений и при необходимости точечно их дорабатывают, — отметила Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI. — В рамках тестирования совместимости ContentReader PDF c операционной системой «Альт» были проведены испытания различной сложности. И теперь мы гарантированно можем подтвердить, что при миграции на данную ОС пользователи смогут продолжить использовать наш продукт».