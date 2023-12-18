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ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis

ГК Logistix своевременно обеспечила интеграцию с «Честным знаком» для Pozis.

С 1 октября 2023 г. национальная система цифровой маркировки «Честный знак» расширила список товаров для обязательной маркировки, гарантирующей потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции. Об этом CNews сообщил представитель Logistix.

В этот раз в него вошла категория оборудования обеззараживателей — очистителей воздуха (в том числе бактерицидных установок и рециркуляторов для фильтрования и очистки воздуха в помещениях), производство и продажа которых является одним из направлений бизнеса компании Pozis (АО «Позис»).

Логистический центр компании площадью более 15 тыс. кв. м., расположенный Республике Татарстан, функционирует под управлением системы Lead WMS с 2021 года. Необходимость организации работы с государственной маркировкой в нем возникла в конце лета текущего года. В связи с чем команде Logistix была поставлена задача оперативно реализовать проект, при этом у компании Pozis ранее не было опыта работы с «Честным знаком».

После анализа существующих на складе процессов и требований были предложены разные варианты реализации и разработан оперативный план внедрения. В ходе проекта специалисты Logistix осуществили изменения в части интерфейсов и доработку интеграции WMS и корпоративной информационной системы для обработки кодов маркировки при приемке и отгрузке продукции со склада, которые в дальнейшем регистрируются в информационной системе «Честный знак» через КИС заказчика.

Процесс маркировки товара осуществляется на производстве, а передача информации в систему «Честный знак» производится сканированием на этапе его отгрузки и обратной приемки (возврате) непосредственно на складе. Для этого специалисты Logistix предусмотрели в Lead WMS дополнительный функционал, который идентифицирует в заказах товары с госмаркировкой и сообщает сотрудникам о необходимости его просканировать. Дополнительно были разработаны и внедрены процессы учета отгрузок и поставок товаров, маркированных «Честным знаком».

Все это обеспечило Pozis не только соответствие работы компании российскому законодательству, но и бесперебойную работу как производства, так и логистических процессов.

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