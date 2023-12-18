Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor

Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») и фирма «1С» подписали соглашение об эксклюзивной дистрибьюции, согласно которому с декабря 2023 г. специальная версия СУБД «Tantor Special Edition 1C» будет поставляться заказчикам по всей России только через сеть партнеров «1С». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СУБД «Tantor Special Edition» – это максимально полная сборка, которая предназначена для применения на крупных предприятиях. К примеру, в одном из проектов внедрения СУБД было задействовано хранилище 30 ТБ в одном экземпляре. Версия «Tantor Special Edition 1С» содержит расширения и доработки в ядре, которые учитывают специфику платформы «1С:Предприятие» и обеспечивают максимальную производительность. Решение можно развертывать и на оборудовании заказчика, и в частном виртуальном облаке, оно совместимо с Astra Linux и другими российскими ОС. «Tantor Special Edition 1С» поставляется сразу и с СУБД «Tantor», и с одноименной масштабируемой модульной платформой администрирования и мониторинга БД на базе PostgreSQL.

СУБД «Tantor SE 1C» входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», реестровая запись №14818 от 12.09.2022. Фирма «1С» включила «Tantor SE 1C» версии 14.8 и 15.4 в список СУБД, соответствующих системным требованиям платформы «1С:Предприятие 8», начиная с версии 8.3.23.

«Это стратегически важный шаг для нашей компании. Фирму «1С» мы знаем как стабильную компанию с многолетним опытом работы в дистрибуции, с сильной партнерской базой, с широчайшим географическим охватом. Я уверен, что с началом нашего сотрудничества СУБД «Tantor Special Edition 1С» приобретет еще большую популярность у российских пользователей, а наша коллаборация позволит представить на рынок «коробочные» решения, что облегчит для заказчиков их внедрение, снизит расходы и вместе с этим повысит общую надежность систем», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс».

«Сотрудничество с лидерами рынка – один из основополагающих принципов работы фирмы «1С». Рассчитываем, что с появлением в нашей линейке «Tantor Special Edition 1С» партнеры фирмы «1С» смогут предложить клиентам, переходящим на отечественное ПО, новые комплексные решения для автоматизации бизнеса. Уверен, что «Tantor Special Edition 1С» будет пользоваться большим спросом у заказчиков» – отметил Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С».

Дистрибуторское соглашение уже вступило в силу. Запросы в отношении «Tantor Special Edition 1С» можно направлять в Фирму «1С».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформа для управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Из собственных разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы «1С:Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

Система программ «1С:Предприятие» предназначена для автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, и включает в себя решения для комплексной автоматизации производственных, торговых и сервисных предприятий, продукты для управления финансами холдингов и отдельных предприятий, ведения бухгалтерского учета («1С:Бухгалтерия» – самая известная учетная программа в ряде стран), расчета зарплаты и управления кадрами, для учета в бюджетных учреждениях, разнообразные отраслевые и специализированные решения, разработанные самой фирмой «1С», ее партнерами и независимыми организациями.