«Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» приняла решение изменить инфраструктуру маркетинговых коммуникаций, внедрив ИТ-решения от Retail Rocket Group. Это позволит компании повысить эффективность маркетинговых инвестиций, обогатить клиентский опыт и гибко реагировать на изменяющуюся картину потребительского спроса. Ранее «Бургер кинг» использовал решения платформы Mindbox. Об этом CNews сообщили представители Retail Rocket Group.

В этом году для реализации задачи по повышению эффективности бизнес-процессов «Бургер кинг» выбрал Sailplay, продукт Retail Rocket Group позволяющий оперативно персонализировать коммуникации с клиентами, управлять программой лояльности и процессингом промоакций.

«Маркетинг «Бургер кинга» построен на глубоком знании аудитории и максимальной ориентации на ее потребности. При разработке рекламных кампаний и акций необходимо постоянно сегментировать клиентов по разным параметрам, проводить A/B-тесты, активно персонализировать коммуникацию и, как результат, предлагать клиентам наиболее актуальные предложения. Поэтому нам нужно было решение, которое бы позволило реализовать все наши запросы гибко и оперативно — без постоянного участия ИT-специалистов. Именно поэтому мы выбрали Sailplay от Retail Rocket Group. После внедрения изменений мы ожидаем значительного повышения эффективности наших бизнес-процессов», — сказал Артур Рощенко, директор департамента диджитал и продаж «Бургер кинга».

Retail Rocket Group объединяет три продукта Retail Rocket, Sailplay и Smart Placement Ads, которые помогают решать задачи современного маркетинга в пяти ключевых сферах: персонализация коммуникаций и пользовательского опыта, управление лояльностью, процессинг промоакций и монетизация трафика с помощью retail media.

«Мы гордимся тем, что такая профессиональная компания, как «Бургер Кинг», выбрала продукты Retail Rocket Group для трансформации своих бизнес-процессов и маркетинговой инфраструктуры. Это подтверждает, что мы развиваемся в верном направлении, предоставляя гибкий и адаптивный под задачи бизнеса инструментарий. Retail Rocket Group помогает командам маркетинга крупного бизнеса решать задачи по работе с огромными массивами клиентских данных, соответствуя при этом требованиям законодательства и регуляторов по соблюдению безопасности персональных данных», — сказал Сергей Тимохин, генеральный директор Retail Rocket Group СНГ.

Внедрением решения в инфраструктуру «Бургер Кинга» занимается команда ИТ-компании «Глоубайт» (GlowByte).

«Задачи детальной персонализации предложений и микросегментации клиентской базы в Food-ритейле являются особенно актуальными. В ежедневной работе маркетологам «Бургер Кинга» необходим инструмент, который позволил бы сократить time-to-market запуска маркетинговых кампаний с текущих дней и недель до часов и минут. Выбор платформы автоматизации целевого и digital маркетинга от Retail Rocket Group является оптимальным для решения данных задач. Функционал продуктов платформы включает все необходимые пользователям инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов. Учитывая это, а также многолетнюю экспертизу компании «Глоубайт» в области аналитического CRM, осуществляющей консалтинг по внедрению продуктов Retail Rocket Group в «Бургер Кинг», можно с полной уверенностью говорить о том, что использование новой платформы не только значительно повысит конверсию целевых маркетинговых кампаний, но и положительно повлияет на лояльность конечных потребителей», — сказал Юрий Власов, директор по операционной деятельности компании «Глоубайт».

Ранее компания «Бургер кинг» в течение 4-х лет работала на платформе Mindbox.

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Retail Rocket Group — более 10 лет помогает компаниям из России, Европы и Латинской Америки строить устойчивый бизнес через персонализацию коммуникаций и пользовательского опыта, управление лояльностью, процессинг промоакций и монетизацию трафика с помощью retail media. Продукты Retail Rocket Group: Retail Rocket — платформа персонализации пользовательского опыта от первого посещения интернет-магазина до повторной покупки; Sailplay — платформа автоматизации маркетинга, которая позволяет гибко управлять омниканальными коммуникациями с клиентами, программами лояльности, маркетинговыми акциями и отчетностью; Smart Placement Ads — платформа для продвижения товаров на маркетплейсах и превращения интернет-магазина в retail media.

«Бургер Кинг» открылся в России в 2010 г. «Бургер кинг» непрерывно работает над улучшением своего мобильного приложения (в нем можно оформить доставку еды на дом, а также участвовать в играх и копить бонусы).

«Глоубайт» (бренд GlowByte) — международная группа компаний, с 2004 г. работающая на рынке внедрения аналитических решений для бизнеса.