ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных

Банк ВТБ реализовал проект по миграции собственной платформы анализа и обработки больших данных на российское решение Arenadata Hadoop. Теперь весь процесс подготовки данных для моделирования с последующим расчетом моделей искусственного интеллекта (ИИ) осуществляется на импортнезависимой платформе. Вычислительные мощности одной из крупнейших платформ данных в России увеличены более, чем в два раза, что значительно ускорило процесс обработки данных. Суммарный объем данных платформы превысил шесть петабайт.

Данные, необходимые для построения моделей искусственного интеллекта, анализа, отчетности и продвинутой аналитики, доступны бизнес-пользователям из более, чем 200 информационных систем-источников. Они хранятся в геораспределенной архитектуре disaster recovery высокой надежности. На новом отечественном решении обеспечена поддержка ключевых бизнес-процессов управленческой и регуляторной отчетности, а также разработки моделей продвинутой аналитики. На платформе работает уже более 300 ИИ-моделей: модели скоринга клиентов, модели для задач CRM, модели оценки дохода клиентов, антифрод модели и множество других.

«Ценность данных, необходимых для аналитики и моделей искусственного интеллекта, — в их актуальности, полноте и корректности. Именно эти характеристики, а также современные инструменты обработки данных позволили существенно быстрее анализировать данные, строить модели искусственного интеллекта и использовать их результаты во благо клиентов ВТБ», — рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент ВТБ.

«Быстрая обработка, надежное хранение данных и широкий функционал являются одними из ключевых элементов платформы для аналитики и построения моделей искусственного интеллекта. Благодаря реализованному проекту банку удалось выполнить одну из ключевых задач в рамках обеспечения технологического суверенитета», — отметил Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем старший вице-президент ВТБ.