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«Росэлектроника» поставила заказчикам первую сотню супершредеров для уничтожения секретных документов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» изготовил и поставил заказчикам первую сотню шредеров, позволяющих уничтожать секретные и совершенно секретные документы до микроскопических фрагментов без возможности восстановления. Основными заказчиками техники выступили государственные ведомства и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

«Супершредер» способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду. Применение механизма перекрестной резки позволяет разрезать лист формата А4 на фрагменты размерами менее 2,5 мм2. Это делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Также прибор способен уничтожать пластиковые карты, CD и DVD.

Производством шредеров занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в «Росэлектронику»). Прибор выпускается из российских комплектующих.

«Устройство соответствует самому высокому классу секретности P-7, что позволяет использовать его в органах безопасности, налоговых органах, а также на промышленных предприятиях, выполняющих гособоронзаказ. Шредер разрезает лист А4 более чем на 12 тыс. частиц, размером меньше росчерка шариковой ручки. После измельчения, документ уже не получится вернуть к прежнему виду и прочитать», – сказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

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