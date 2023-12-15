Proteqta (ГК Softline) провела внедрение усовершенствованных «умных касок» в АО «Хиагда»

АО «Хиагда» (предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») внедрило новые «умные каски» российского производства при помощи команды Proteqta (ГК Softline). В усовершенствованной версии появилась возможность отслеживания сотрудников внутри помещений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

АО «Хиагда» ведет добычу стратегического металла в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятии. Предприятие стало первым в России пользователем цифровых средств индивидуальной защиты в горнорудной промышленности. После успешного опыта использования предыдущей версии касок АО «Хиагда» приняло решение о развитии проекта.

АО «Хиагда» обратилось в ГК Softline с запросом на апробацию новой версии умных касок. Ее отличие от предыдущей заключается в усовершенствовании системы позиционирования – теперь отслеживание местоположения сотрудников доступно и в помещении за счет использования BLE-маяков. После успешного пилотного тестирования команда инженеров приступила к внедрению решения на территории заказчика.

Прибыв на площадку АО «Хиагда», команда Proteqta провела тестирование сети LoRaWAN, и развернула базовые станции. После подключения и привязки касок к каждому сотруднику было настроено специализированное программное обеспечение. На следующем этапе специалисты проверили работоспособность функционала устройств – отслеживания падений, ударов, средств вызова помощи, позиционирования сотрудников внутри и снаружи помещений и др.

В завершение проекта прошло обучение специалистов АО «Хиагда» – теперь они могут самостоятельно добавлять умные каски и BLE-метки в систему, добавлять и изменять периметр опасных зон.

После окончания внедрения заказчик получил «умные» устройства, позволяющие контролировать соблюдение мер безопасности и трудового распорядка предприятия. Это поможет уменьшить производственный травматизм, повысить производительность труда и эффективность сотрудников, а также избежать простоя оборудования за счет снижения числа инцидентов.

«Внедрение новых “умных касок” – важный шаг к обеспечению “нулевого травматизма” в соответствии с ключевым приоритетом госкорпорации “Росатом” – безопасностью. Мы рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести к минимуму факты нарушения трудовой дисциплины и повысить эффективность работы», – отметил генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.

«Proteqta постоянно работает над усовершенствованием функциональных возможностей “умных касок”. Заказчик смог оценить нововведение по достоинству и практически сразу же провести внедрение. АО “Хиагда” является одним из передовых предприятий по части внедрения новых технологий, и мы рады участвовать в его цифровой трансформации», – сказал Семен Одинец, владелец продукта «Умные каски» в ГК Softline.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

Proteqta – компания-разработчик промышленных IIoT устройств. Основная разработка — это модули для «Умных касок». Работа над продуктом ведется с 2019 г. С 2023 г. Proteqta входит в Softline Digital (ГК Softline).