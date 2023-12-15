Московская компания создала лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей

Московская компания «Лассард» разработала лазерный станок по специальному заказу двигателестроительной корпорации. Устройство призвано заместить ручной труд на этапе обработки деталей – лопаток газотурбинного двигателя. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московским высокотехнологичным компаниям часто приходится решать нестандартные задачи, что позволяет им становиться более адаптивными, гибкими. Так, разработчик лазерных систем и оборудования – компания «Лассард» – по индивидуальному заказу «Объединенной двигателестроительной корпорации» создал пятиосевой лазерный станок. С помощью устройства планируется автоматизировать один из этапов производства газотурбинных двигателей – процесс снятия излишков материала с отверстий на лопатках. Предприятие уже произвело два таких станка», – сказал Владислав Овчинский.

Обработка лопаток газотурбинных двигателей десятилетиями выполнялась специалистами вручную с помощью мелкогабаритных напильников, что значительно замедляло процесс производства и оставляло риск человеческого фактора. Внедрение в технологический процесс лазерного станка, разработанного компанией, позволило автоматизировать этот этап и сократить временные затраты на сборку газотурбинных двигателей. Внутри станка установлено отечественное программное обеспечение, синхронизирующее работу всех пяти осей обработки детали, лазера и оптической головы.

«В станке применяется твердотельный лазер собственной разработки, позволяющий обрабатывать деталь в 360 градусной проекции. Система позволяет автоматически преобразовывать 3D-модель детали в управляющую программу станка. Фигурная форма лопаток газотурбинных двигателей исключала возможность эффективного использования любой из существующих моделей лазерных систем и потребовала проведение технологических и конструкторских работ под определенную, узкоспециализированную задачу», – сказал генеральный директор компании Олег Нефедов.