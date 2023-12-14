«Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала

«Ростелеком» и «Челябинский компрессорный завод» (ЧКЗ) запустили пилотный проект по мониторингу рабочего персонала. На площадке сборочного цеха предприятия цифровой интегратор тестирует программно-аппаратный комплекс. Если его испытания пройдут успешно, заказчик сможет значительно улучшить трудовую дисциплину коллектива и увеличить выработку единиц продукции. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Отечественный программно-аппаратный комплекс «Ростелекома» фиксирует передвижение и местонахождение сотрудников ЧКЗ во время рабочего дня, анализирует их загруженность и результативность. Функционал системы предполагает возможность управления нештатными ситуациями для безопасности персонала и оптимизации транспортных потоков на объекте.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для проведения испытаний комплекса мы снабдили сотрудников специальными метками, которые они носят на протяжении всего рабочего дня, а также установили на площадке несколько передвижных радаров. Сигнал с маячков поступает на станцию, а затем передается по мобильным каналам связи на сервер, где анализируется информация. В результате заказчик получит полный отчет о занятости сотрудника, траектории его передвижения и причинах простоя. Таким образом система мониторинга позволяет повысить компаниям уровень трудовой дисциплины до 85%, а количество выпускаемой продукции − до 20%».

Денис Ялалетдинов, генеральный директор «Челябинского компрессорного завода»: «Машиностроительная отрасль страны динамично развивается. Мы следим за современными трендами и стремимся повышать эффективность и уровень цифровизации производственных процессов на своих площадках. Программно-аппаратный комплекс по мониторингу персонала – один из таких инструментов. При успешно реализованном пилоте с "Ростелекомом” мы сможем повысить эффективность работы предприятия».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня много внимания уделяется вопросу цифровизации промышленности. Наша компания предлагает бизнесу Урала цифровые сервисы, решения по автоматизации и человекоцентричные сервисы. При этом особый акцент мы делаем на индивидуальном подходе к каждому запросу, ведь любая производственная линия имеет свои специфические особенности. Мы готовы запускать пилотные проекты на предприятиях для того, чтобы оценить, какая из наших разработок принесет наилучший результат. Ведь задача любого бизнеса – это позитивный экономический эффект».

Первые результаты пилотного проекта цифровой интегратор «Ростелеком» и «Челябинский компрессорный завод» получат уже в конце декабря 2023 г.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.