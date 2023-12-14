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«Ростех» создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» создает цифровую промышленную платформу проектирования. Продукт на базе российского программного обеспечения будет охватывать весь процесс создания продукции — от определения облика перспективного изделия до запуска в производство. В реализацию проекта инвестировано 865 млн руб., завершить работы планируется в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростех».

Внедрение цифровой промышленной платформы проектирования повысит конкурентоспособность и экономическую эффективность предприятий, ускорит процессы создания и выпуска продукции.

На сегодняшний день завершен второй этап работ по проекту. Определена архитектура платформы для предприятий «Техмаша» и создана единая модель данных платформы конструкторской и технологической подготовки производства. Она позволит проводить в том числе и виртуальные испытания перспективных изделий, а также подготавливать запуск производства. Кроме того, получены лицензии на комплекс отечественного ПО.

«Создание отечественных решений для проектирования и подготовки производства, в том числе с применением цифровых двойников, — вопрос технологического суверенитета нашей страны. Благодаря отраслевому промышленному ПО предприятия "Ростеха" ускорят разработку и постановку на производство современной продукции. Новая система, дорабатываемая сегодня, будет внедрена на девяти заводах концерна "Техмаш". Затем это решение будет тиражироваться на другие предприятия госкорпорации», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Финансирование проекта ведется в том числе за счет средств господдержки. В конце 2022 г. концерн «Техмаш» получил грант в размере 355 млн руб. Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», на разработку конструкторско-технологической подготовки производства на базе российского программного обеспечения.

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Госкорпорация «Ростех» — машиностроительная компания, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

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