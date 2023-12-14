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Робот «Захар» запишет к врачу

Разработчики цифровой платформы МТС Exolve создали голосового робота для многопрофильного медицинского центра в городе Хабаровск.

Голосовой помощник «Захар» распознает запрос абонента, уточняет – к какому специалисту и на какую дату он хочет записаться, проверяет расписание врача и записывает пациента к конкретному специалисту, отправляя запись разговора в виде текста в медицинскую информационную систему (МИС). Также он может перенести запись, отменить ее, уточнить стоимость приема, а при необходимости – перевести диалог на оператора, при этом в 80% случаев голосовой помощник справляется с запросами самостоятельно и тем самым существенно сокращает расходы на колл-центр. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Многопрофильный медицинский центр «Ланта» включает в себя детское и взрослое отделения, 13 направлений медицинских услуг, предлагает более 1500 видов исследований. «Ежедневно в клинику обращается большое количество пациентов для записи к медицинским специалистам, – сказала Анна Филиппова, маркетолог «Ланты». – Без участия голосового ассистента часть звонков могли бы остаться без ответа. Подключение цифрового ассистента позволило автоматизировать рутинные операции, в частности, обработку нецелевых звонков, ускорить ответы на запросы абонентов, разгрузить операторов».

«За реализацией этого проекта стоят возможности технологической платформы МТС Exolve, которая обслуживает более 7,5 млн минут ежемесячно и позволяет производить гибкую кастомизацию под клиента, – отметил директор по продукту МТТ Александр Куликов. – Благодаря интеграции с информационной системой медицинского центра голосовой робот в режиме онлайн передает информацию о звонке и создает удобный отчет».

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АО МТТ («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

МТС Exolve – это облачная платформа, которая предназначена для создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 г. на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др.

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